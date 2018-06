Què fer aquest cap de setmana?

Els esports dels Jocs Mediterranis, la Nit de Bruixes d'Altafulla o les Festes Majors de diversos municipis són algunes de les propostes

Actualitzada 28/06/2018 a les 13:48

Aquest cap de setmana, tothom podrà gaudir de molts actes populars de Festa Major en diversos municipis així com de diverses propostes a l'aire lliure.Aquest és el darrer cap de setmana per poder gaudir del. Són nombroses les competicions que es podran veure aquest dissabte i també diumenge. Així, destaca per exemple lessemifinals i finals de volei platja a l'Estadi de volei Arrabassada, de Waterpolo femení a l'Anella Mediterrània o de Gimnàstica Rítmica al Pavelló Olímpic de Reus. Tennis, Taekwondo o Rem seran altres de les competicions que es podran veure entre d'altres que es poden consultar aquí . I el diumenge a les nou de la nit a l'Estadi Club Gimnàstic de Tarragona tindrà lloc la final dels Jocs.El barri tarragoní deestà de Festa Major i té programats una gran varietat d'actes perquè tothom gaudeixi de les festes. Entre els actes, destaca la tradicional actuació castellera que tindrà lloc a la plaça de la Sardana amb la Colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, la Colla castellera Xiquets de Vila-seca i els Xiquets de Vilafranca. Serà a les sis de la tarda. I continuant amb la celebració, el diumenge, 1 de juliol, tindrà lloc la Cercavila de Festa Major, amb la sortida des de l'associació de veïns de Sant Pere i Sant Pau. Amb els gegants de St. Pere i St. Pau, els gegants de La Unió, els gegants del Port de Tarragona, Banda del Cristo de Bonavista i ball de bastons de Tarragona. El recorregut serà des de la plaça Catalunya, l'església, la Rambla fins al Bloc Els Àngels, continuant fins al bloc Veneçuela entrant, finalment, a la plaça de la quarta promoció on ballaran els gegants. Seguidament, es farà una Festa de l'Escuma a la mateixa plaça. A les 21:30 hores, actuaran els cantaires a càrrec de La Coral de Sant Pere i Sant Pau i a les deu de la nit, els assistents podran gaudir d'Havaneres i rom cremat amb l'Ateneu de Tarragona. I la nit continuarà amb el Duo Musical Miramar.També el barri tarragoní delestà de Festa Major. Dissabte, a les vuit del matí hi haurà matinades a càrrec dels Xiquets del Serrallo. Donaran el tret de sortida a una diada que inclourà esmorzar de forquilla i una fira d'entitats amb tallers i mostres de les entitats del Barri. Hi haurà la tradicional sortida de golondrina amb Tarragona Blau a les onze i a les dotze del matí. Una mica més tard, a la una del migdia, tindrà lloc un Concert Vermut amb Stromboli Jazz Band. I a la tarda, a dos quarts de set, es podrà gaudir de l'Actuació Castellera Xiquets del Serrallo i la plantada de Bèsties als Porxos de la Confradia. El foc omplirà els carrers a dos quarts de deu amb el Correfoc que sortirà des del Carrer Trafalgar. Els Diables Voramar, Vibria de Tarragona La Serrallenca, Vibrieta, Drac del Morell, Drac de Montblanc,La polseguera, Drac de Sant Just, Drac de foc el Cabrot de Vendrell, Ball de Diables de Pallaresos delectaran als assistents. I diumenge, hi haurà una sardinada solidària amb la Muntanyeta. L'objectiu d'aquesta activitat és recaptar fons per a l'entitat d'ajuda a pacients i famílies amb paràlisis cerebral. La sardinada serà a partir de les 12:30h, i el donatiu per a la degustació i una beguda és de cinc euros. L'acte estarà amenitzat per la música del Dj Abadia. La iniciativa sorgeix de la Confraria de Tarragona i Peix Blau, i compta amb el suport de l'Associació de veïns del Serrallo., encara es pot gaudir de la novena edició del dTapes de la mà dels restaurants més emblemàtics de la Part Alta, del Centre i del Serrallo-Marina Tarraco. Més info aquí , el dissabte 30 de juny a les nou de la nit, a l'Espai Jove La Palmera, tindrà lloc una Sessió formativa i exhibició final d'un dels projectes de més ressò al territori en clau de dansa inclusiva i adaptada.també està de Festa Major aquests dies. Dissabte a primera hora del matí i des de la plaça de la Generalitat, se celebrarà una cursa d'orientació, després de la qual tindran lloc diferents jocs d'aigua per als més petits al carrer Joan Palau. Ja a la tarda se celebrarà un campionat de Botifarra al Casal de Perafort i a partir de les 18.30 hores, l'avinguda Catalunya acollirà la plantada de diversos elements festius que tot seguit, realitzaran la tradicional cercavila de la festa major. La Llumeneta, el Llumenot i les Avellanes Gironelles, no faltaran en aquesta activitat lúdic-festiva de tanta tradició al poble. L'orquestra La Principal de la Bisbal serà l'encarregada de posar música al ball de nit que obriran els alumnes de ball de Perafort i que tindrà lloc a la carpa de les festes. Finalment, diumenge tindran lloc els darrers actes programats amb motiu de la festa major de Sant Pere. Al matí se celebrarà la volta ciclista 52è Premi Sant Pere Memorial Ramon Falcó, una cursa amb gran tradició al poble que s'iniciarà a la carretera dels Pallaresos, a l'alçada de l'avinguda Catalunya. El matí continuarà amb la tradicional missa cantada en honor a Sant Pere, després de la qual se celebrarà un vermut popular. Aquest darrer dia de la festa major, hi haurà un espectacle infantil amb la companyia Passabarret, que oferirà el seu espectacle Tandarica Circus a la plaça de la Generalitat. A les 21 hores, la Bandarra Orquestra amenitzarà el sopar de pa amb tomàquet al carrer Joan Palau.I a, es podrà gaudir de la setena edició de l'Adernats Vinitfest, la Fesa Major del Vi del Camp de Tarragona que tindrà lloc aquest dissabte 30 de juny a la Catedral del Vi de Nulles. La Vinitfest fusiona cultura, gastronomia i art. Aquest dissabte, Vinifest, el celler modernista –un dels més ben conservats de Catalunya- obre les seves portes a tots els visitants i compta amb tres espais ben delimitats per a la realització de diferents activitats: l'Escenari Catedral –on es farà la gala audiovisual i les actuacions de música en directe-, el pati interior –reservat als punxadiscos com espai més festiu- i les ARTcades a l'interior del celler modernista –reservat a exposicions d'artistes del territori i a la contemplació de l'arquitectura que, a més, enguany comptarà amb un autèntic «passadís de la fama». A nivell musical, es farà un recorregut per diferents etapes del món de la música i es comptarà amb la participació dels barcelonins Wax & Boogie, els vallencs Murmur i del carismàtic PD Reig Bord (Joan Reig, bateria d'Els Pets), que punxarà música en vinil. Els assistents podran realitzar fins a 7 degustacions dels millors vins i caves Adernats maridats amb 6 tastets gastronòmics de reconeguts restaurants de l'Alt Camp.tornaran les bruixes, el tarot i l'esoterisme aquest cap de setmana, 29 i 30 de juny, a la Vila Closa d'Altafulla. La Nit de Bruixes compleix enguany la majoria d'edat i comptarà amb un ampli programa carregat d'espectacles, conferències i rituals vinculats al món esotèric i místic dirigit al públic familiar. La jornada de dissabte començarà a les 7 de la tarda amb un plat fort; el professor Sebastià d'Arbó farà la xerrada Malet el caçador de bruixes de les terres de Tarragona. I tot seguit, a dos quarts de 8, els Gegants d'Altafulla sortiran en cercavila pels carrers. A continuació, a dos quarts de 9 a la Placeta, Maria del Mar Tort, de l'Escola d'Esoterisme Mariló Casals explicarà com funciona el tarot. El programa de dissabte, a més, inclourà un altre espectacle de Tort, a les 12 de la mitjanit a la Placeta, que servirà per posar el punt i final a la celebració.També a, hi haurà un concert de final de curs de la formació Gaià Gospel. Serà dissabte a les vuit del vespre al bar-restaurant Faristol.des d'aquest dissabte 30 de juny i fins el 9 de setembre, es podrà gaudir de tot un seguit de visites guiades al patrimoni local: a l'Hospital de l'Infant Pere del segle XIV, a les fortificacions de la Guerra Civil al Coll de Balaguer, al Poblat HIFRENSA de l'Hospitalet i al Molí de l'Oli de Vandellòs. Es podran fer excursions per veure les restes fortificades de la Guerra Civil a Cala d'Oques o el polvorí de Letícia i les bateries de Pitrassa; passejar pel poblat HIFRENSA, darrera colònia industrial de Catalunya i exemple important de l'obra del cèlebre arquitecte racionalista Antonio Bonet Castellana; visitar l'hospital fortificat al Centre de Visitants de l'Hospital del Coll de Balaguer, origen de la vila actual de l'Hospitalet de l'Infant; i fer un tast d'oli i un taller d'olis aromàtics al Centre d'interpretació de l'oli (Molí de Vandellòs). Més informació i reserves de les visites a: www.culturaalabast.cat