Què fer el cap de setmana?

Actualitzada 22/06/2018 a les 13:30

Aquest cap de setmana és històric amb l'arribada dels Jocs Mediterranis a la ciutat de Tarragona i coincideix amb la celebració de Sant Joan i l'arribada del foc del Canigó així com nombroses Festes Majors. Des del Diari Més destaquem alguns d'aquests actes:Dissabte i diumenge, entre les competicions destacades hi haurà proves de natació a la Piscina Olímpica de l'Anella Mediterrània, Atletisme a l'Estadi Olímpic Camplcar, Badminton al Pavelló del Morell, Gimnàstica Artística al Pavelló Olímpic de Reus, Voleibol al Pavelló del Serrallo o Karate al Pavelló de Cambrils. L'Esquí Aquàtic es podrà veure també aquest cap de setmana a la Marina Port Tàrraco. Els horaris i totes les competicions així com les entrades es poden comprar a https://www.tarragona2018.cat/La Flama del Canigó arribarà a tots els municipis aquest dissabte per celebrar la nit més curta de l'any. La Flama del Canigó és una tradició catalana vinculada a l'època estival. S'inicia amb la renovació del foc al cim del Canigó i culmina amb l'encesa de les fogueres de la nit de Sant Joan després que la flama, portada per voluntaris, es reparteixi per tota Catalunya. La Revetlla de Sant Joan, també anomenada popularment com la Nit del Foc, la Nit de les Bruixes o la Nit del Ros portarà música, cultura i tradició per tots els indrets i pobles.La celebració de Sant Joan atornarà a la plaça Corsini, després de 12 anys. El foc, la música i els castells seran un any més els protagonistes de la festa. Com a novetat d'enguany, s'amplia la programació i hi participaran 15 entitats de la ciutat. Pel que fa al foc, el dia 23 de juny destaca l'arribada de la Flama del Canigó, amb la qual s'encendrà la foguera de Sant Joan, i també la Cercavila de Foc, que començarà a la plaça de la Mitja Lluna i acabarà a la plaça Corsini. El Serrallo acull la rebuda del foc, la foguera i la Crema del Ninot. Enguany la flama del Canigó entrarà a la ciutat per l'avinguda Ramon i Cajal i, pel carrer Pere Martell, arribarà fins al Barri marítim.En el marc de la celebració de la Nit de Sant Joan, hi haurà diverses revetlles a la ciutat. L'Associació de Veïns del Port celebrarà la festa a la plaça dels Carros, mentre que els Xiquets de Tarragona ho faran a la plaça dels Àngels. A les 00.30 h començarà la Revetlla de Sant Joan a la plaça Corsini amb l'orquestra Tremendos, que amenitzaran la festa amb un ampli repertori de versions.també celebran la festa Major aquest cap de setmana. Més de 200 actes confegeixen la programació de Sant Pere 2018. Dissabte a les 20.45 a la Plaça de la Llibertar serà el moment de l'encesa de la foguera de Sant Joan a càrrec del Emili Argilaga, president d'Òmnium Baix Camp. Pels carrers del centre, serà el moment de la Cercavila de Foc de la Nit de Sant Joan. També dissabte, serà l'últim dia de Barraques al Parc de la Festa amb els grups Vivèrids (22:30H), Brams (23:45) i la Vedella de Foc (00:00H), Pepet i Marieta (01:30h) i Albercocks (3:15h). La Festa Major comença el dia 24, Dia de Sant Joan, amb el tradicional Pregó anirà a càrrec del periodista Xavier Graset i que precedirà la primera de les Tronades de la festa i el concert posterior de l'Orfeó Reusenc a la Prioral, un concert que enguany serà extraordinari amb motiu de la celebració dels 100 anys de l'entitat reusenca., la Festa Major començarà el dissabte 23 de juny amb l'arribada de la flama del Canigó al pàrquing d'Horta de Santa Maria, que consistirà en la lectura del manifest del president d'Òmniu, Jordi Cuixart; l'encesa de la foguera, l'espectacle de foc del Ball de Diables Els Cagarrieres, la ballada conjunta d'una sardana i coca de sucre i vi dolç per a totes les persones assistents.A la nit es manté la revetlla de Sant Joan, recuperada l'any passat, que enguany ballarà al passeig Miramar al ritme de l'Orquestra Europa, una formació amb 40 anys d'història formada per 13 músics que oferiran una nit memorable amb un repertori de cançons de sempre i la música més actual. La festa continuarà el dia de Sant Joan amb les regates populars de llaguts tradicionals, el 26 de juny amb l'animació infantil dels Corsaris de l'Escuma de la companyia Xip Xap i el 27 de juny amb el concert de blues del grup Blueseria.celebra el solstici amb la Nit de Completes, gran revetlla de Sant Joan de Catalunya. La nit més màgica i emocionant de Sant Joan es viu a la plaça del Blat amb una explosió de foc i cascades de llum que il·luminen el ball del seguici cerimonial. El drac, l'ós, els nans, els gegants, els bous, la mulassa i l'àliga precedeixen amb els seus balls amb l'actuació a l'antiga dels Xiquets de Valls a la mateixa plaça, Km0 del fet casteller. El programa de la Nit de Completes presenta un ventall molt ampli de propostes per gaudir de la nit més curta de l'any. A un quart de vuit, a la Plaça del Carme hi haurà una concentració per rebre el foc de la flama del Canigó. En aquesta nova ubicació en el barri antic, hi haurà el Llucifer, la diablessa, la mulassa, la mulassa petita, les colles geganteres el Calçot i la Pessigolla, les entitats i barris que preparen les foguerades, els sonadors i la Fanfara de Torredembarra.A un quart de deu, 21.15 h, deu minuts abans que en anys anteriors, des de la plaça del Blat, serà el moment de L'Anada a Completes, anunciada pels avisos pirotècnics. Primera sortida del seguici cerimonial de la ciutat de Valls, al complet, amb el drac, el ball de diables, l'ós amb els trabucaires, el basilisc, el ball de gitanes, els nans, els quatre gegants, el bou, el ball de vells, entre d'altres. I a les 22.30 hores, des de Sant Joan a la plaça del Blat tindrà lloc l'espectacular sortida de Completes que deixaran una plaça vessant sentiments a flor de pell. I per posar la cirereta al pastís, a l'aparcament barri antic tindrà lloc el concert de solsticidi per veure sortir el sol. Els grups convidats seran Els Catarres, Buhos, Hora de Joglar i Dj Boi., la zona verda de davant del Castell d'Altafulla serà l'escenari on se celebrarà la revetlla de Sant Joan en aquest municipi. La festa s'iniciarà amb el correfoc dels Diables Petits, que precedirà l'arribada de la Flama del Canigó, la lectura del Manifest de Sant Joan i l'encesa de la foguera. Els assistents també podran gaudir d'un sopar popular, coca i una copa de cava, a càrrec del CE Altafulla. Els tiquets es poden adquirir per 6 euros a l'Estanc Pijuan, Forn Martí (a Baix a Mar) i a la Gelateria La Perla. La vetllada estarà amenitzada per l'orquestra Venus.La plaça Novaserà l'escenari de gairebé la totes les activitats de la revetlla de Sant Joan, el proper dissabte 23 de juny. Els actes s'iniciaran a les 19h i es farà el taller de manualitats infantil Fem una torxa! càrrec del Ball de Diables Bruixots d'Alcover. Aquesta torxa s'utilitzarà després per encendre la foguera. La Flama del Canigó arribarà a l'església Vella a les 20.30h i s'anirà en cercavila fins a la plaça Nova. Seguidament es durà a terme la lectura del Manifest de la Flama i la lectura sàtira, i un cop finalitzades, es farà l'encesa de la foguera. La música també serà protagonista de la nit més curta de l'any amb l'actuació dels Dj's Astèrix i Obèlix a partir de les 23.30h amb música de tots els temps, i, a continuació, i fins ben entrada la matinada, serà el torn de Dj Maromo i Dj Jordi.