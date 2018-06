Què fer aquest cap de setmana?

Música, esport i propostes gastronòmiques per gaudir al màxim d'aquest dissabte i diumenge

Actualitzada 15/06/2018 a les 09:25

Aquest cap de setmana hi ha programades moltes activitats. Des del Diari Més compartim algunes de les propostes., aquest cap de setmana, tindrà lloc la vintena edició de la Fira del Vi de la DO Tarragona, que organitza el Consell Regulador de la DO Tarragona, i que torna a la Rambla Nova de Tarragona en horari de tarda el divendres i de matí i tarda a les jornades de dissabte i diumenge. Sens dubte, el marc escollit, la principal artèria viària de Tarragona, serà el lloc idoni per passejar entre les propostes vinícoles de dues dotzenes de cellers de les quatre comarques de la DO Tarragona. En aquesta ocasió, la mostra reunirà la xifra de 22 cellers procedents de les quatre comarques del territori vitivinícola de la DO Tarragona, l’Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès i la Ribera de l’Ebre i també productors de cava i vermut d’aquestes comarques. La Fira del vi de la DO Tarragona obrirà les portes aquest divendres a partir de les sis de la tarda i les persones interessades en tastar els vins hauran de comprar el tiquet que val dotze euros i dóna dret a una copa marcada amb el logotip de la fira, un portacopas i sis tiquets per a les diferents degustacions., el proper dissabte 16 de juny, CaixaForum oferirà un ventall d'activitats culturals per a tots els públics. En el marc del Programa Cultural dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018. El taller de cuina Deïpnon: menjar a la grega oferirà la possibilitat d'endinsar-nos en la cuina de l'antiga Grècia a través de la preparació i degustació d'una típica recepta mentre es presenten utensilis arqueològics relacionats amb la gastronomia i els principals condiments i espècies utilitzades durant l'època. Aquesta activitat tindrà lloc a les aules polivalents de CaixaForum a les 12:00h en versió familiar, Deïpnon, menjar a la grega en família i a les 17:30 h per a públic general.A les 19h, l'auditori de CaixaForum acollirà la conferència–showcooking Menjar a la grega, en directe! . L'equip de KuanUm! explicarà més sobre la cuina grega, il·lustrant la seva explicació amb la manipulació i preparació d'aliments en directe. En acabar, el públic podrà degustar els aliments preparats. I a les 22 hores l'Auditori de CaixaForum acollirà una projecció única: l'òpera Manon Lescaut de Puccini. Amb el propòsit de difondre la música i la cultura i apropar-la al màxim nombre de ciutadans, el Gran Teatre del Liceu en col·laboració amb la Fundació Bancària la Caixa promouen el programa Liceu a la Fresca., dissabte, la Capsa de Música farà un concert tribut a Bruce Springsteen, un dels músics més importants a l'escena internacional. Serà a les onze de la nit i l'entrada és gratuïta.A laes podrà gaudir de l'ambient festiu de Festa Major. Entre els actes, a les 19 hores, tot el protagonisme de la Festa Major es traslladarà al Casal Cultural, on l'escriptora i divulgadora Elsa Punset oferirà una interessant conferència-pregó titulada Pistes per a la vida i el treball, un acte obert a tothom que tindrà continuïtat amb la cercavila pels carrers del poble. Aquesta estarà amenitzada per L'Associació Els Set Pecats Capitals Ball de Diables i l'Au Fènix, amb la companyia de La Mar de B, amb els habitants marins més espectaculars: la balena B, el pop a la romana i la medusa musical, que recorreran La Pobla amb una tribu d'eriçons marins molt animats. La cercavila arribarà al Parc del Bassal, on grans i petits gaudiran d'un espectacle infantil i berenar popular amb coca i xocolata. Els actes festius de dissabte es veuran completats amb un dels plats forts de la Festa Major 2018 a La Pobla de Mafumet, com és el concert de Sant Joan: Vergüenza Ajena i Los Manolos oferiran elseu particular estil on la rumba, l'alegria i el bon ambient faran ballar a tothom, en un acte que s'emmarca en el programa cultural dels Jocs Mediterranis., la Xaranga Bandsonats proposa per aquest dissabte 16 de juny, una festa per celebrar els 5 anys de la seva fundació:-A les 17:15 començà la Xaranga Bandsonats amb una cercavila des de la Pl. Prim que anirà pels carrers del centre, passarem a buscar el Bou pel Casal Despertaferro (C/Martí Napolità) i acabaran sobre les 18:15 a les Peixateries Velles.-A les 18:15 hores tindrà lloc el correbars amb la venta de tiquets (5€ cadascun).-A les 18:30 hores s'iniciarà el correbars amb la xaranga convidada, que ve de València, la Xaranga Kriptonita. Es passaran pels bars: Absis, Bar Txaranga, Teïna i la barra que muntarem els Bandsonats al Pallol.-Sobre les 23:00 hores s'iniciarà el concert de Xarangues al Pallol. Primer els Bandsonats i després la Kriptonita. Després de les dues actuacions hi haurà música d'ambient. També a Reus, aquest dissabte, la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus dóna suport al vermut solidari organitzat per l'Associació de Familiars de Malalts Mentals Dr. Francesc Tosquelles, amb la col·laboració de Vermuts Miró, Restaurant l'Estel i IMMorell. Serà des de les dotze i fins a les dues del migdia a la Casa Rull de Reus.A més de vermut, està previst que parli el reconegut periodista Xavier Grasset i que hi hagi actuacions musicals en directe a càrrec de Joan Masdéu, Xeic i The Blackslats Mini Band. L'entrada és gratuïta i es pot col·laborar amb un Vermut Solidari per 3 euros.El Convent de les Artsacollirà, dissabte 16 de juny a es 22 h, la projecció de l'òpera Manon Lescaut de Giacomo Puccini des del Gran Teatre del Liceu. L'acte està inclòs en el projecte social Liceu a la fresca i l'entrada és gratuïta. Més info, aquí , aquest cap de setmana tindrà lloc, Brickània, el Festival de Lego de Montblanc que celebrarà la quarta edició els dies 16 i 17 de juny de 2018. Brickània està adreçat als aficionats i col·leccionistes de bricks de Lego, tanmateix, el públic menys especialitzat però curiós tindrà l'oportunitat de descobrir un món apassionant que va més enllà de la simple joguina. A l'Aleixar, Doctor Prats presenta a les 23:30 hores a la Pista Poliesportiva, el disc 'Venim de lluny'. Un concert que la Colla de Joves del municipi ha organitzat per celebrar el seu 25 aniversari. L'entrada serà de set euros.