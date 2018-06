Què fer aquest cap de setmana?

Hi ha previstes activitats a l'aire lliure, musicals i familiars per gaudir de dissabte i diumenge

Actualitzada 08/06/2018 a les 09:46

Tarragona

Altafulla

Cambrils

Tarragona

Aquest cap de setmana hi ha diverses possibilitats per a tots els públics. Si el temps ho permet, podrem gaudir de moltes activitats a l’aire lliure. Des del Diari Més compartim algunes d’aquestes propostesDissabte, entre els actes programats amb motiu de celebració del Dia Internacional del Medi Ambient es realitza l’activitat VI Dia de les papallones, a partir de les deu del matí, i que comptarà amb un itinerari guiat per la desembocadura delper descobrir algunes de les papallones que viuen a prop nostre. El punt de trobada serà davant de l'Hort de la Sínia. És una activitat gratuïta organitzada per Associació Mediambiental la Sínia i el Museu de Ciències Naturals de Granollers amb inscripció prèvia. en aquest enllaç o trucar al telèfon 665 940 233. També dissabte però a partir de les onze del matí, continuant amb els actes del Dia Mundial del Medi lloc una visita guiada per l’Hort de la Sínia per descobrir l'hort de temporada. També hi haurà un tastet de productes agroecològics.Dissabte, a, des de les sis de la tarda, tindrà lloc el Festival de 100 concerts simultanis. Es tracta d’una diada de 100 concerts simultanis i gratuïts realitzats per més de 5.000 estudiants d'escoles de música a 100 racons emblemàtics de Catalunya i Balears. En concret, a Tarragona, l 'Estudi de Música presenta un concert amb Araquetti, Petits cantors, cor infantil, cor jove, conjunt instrumental i combos al Centre cívic Municipal de Torreforta. I també l'Escola de Música Nou Art amb les formacions Trouble Maker Angels, The Shoops, Disaster Choir podran escoltar-se a CaixaForum de Tarragona , aquest dissabte es podrà gaudir del Marina Day, una jornada de portes obertes al mar. Serà al Club Marítim d’Altafulla des de les onze del mati a les dues del migdia. Entre les activitats previstes, es podrà fer una sortida en catamarà de 30 minuts (per un preu de cinc euros), un tatet de paddle surf de 30 minut (gratuït) o una sortida en caiac (per cinc euros).El Parc Samà deacollirà, aquest cap de setmana, la Festa del Modernisme i dels indians. A partir de les 12 hores del migdia del dissabte 9 de juny es farà l'acte inaugural del laberint vegetal dels indians; a les 13.30 hores hi haurà degustació de vermut; a les 17.30 hores tindran lloc diferents accions teatralitzades i a les 18 hores hi haurà havaneres amb l'actuació del grup Vent Endins. Cap a les 19 hores, seguiran les accions teatralitzades. L'endemà diumenge 10 de juny, a les 11 hores, s'organitzaran diferents accions teatralitzades i a les 12 hores, hi haurà l'actuació d'un grup de música llatina. Tothom que visiti el parc vestit de blanc, aquests dos dies, podrà entrar gratuïtament. Més info, aquí A Reus, dissabte a partir de les onze del matí, tindrà lloc l’Irasshai Cosplay Contest que s’ubicarà a la Plaça Univers. El cosplay és una subcultura japonesa basada a disfressar-se de personatges de manga, anime o d'un videojoc. La denominació cosplay és un acrònim de les denominacions angleses costume («vestit») i play («joc»). Al llarg del dia hi haurà activitats relacionades amb la cultura japonesa.Més información aquí Diumenge tindrà lloc la primera Jornada sobre els caçadors recol·lectors de les muntanyes de Prades. Es realitzarà diumenge a Mont-ral per donar a conèixer la recerca que fa l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social en aquesta zona de Catalunya. Hi haurà demostracions sobre producció d'eines de pedra, fabricació de projectils, pintura prehistòrica, elaboració de foc i música paleolítica. També s'han programat tot una sèrie d'activitats participatives per pintar com es feia a la prehistòria i es podrà practicar el tir amb propulsor i arc. Més informació, aquí Aquest diumenge, a, té lloc la curs solidària Women Race El Corte Inglés . Una cursa a peu de la qual els beneficis van destinats a l’entitat AFANOC Tarragona. El recorregut será de 5 Km en una única volta, amb sortida i arribada única davant d’El Corte Inglés de Tarragona. Podran formar part en aquesta prova totes aquelles dones majors de 12 anys que ho desitgin, sempre i quan estiguin correctament inscrites, tant en temps com en forma i fins a un límit de 2.000 inscripcions.Diumenge, tindrà lloc el Concert commemoratiu i de connexió històrica amb els VIII Jocs Olímpics de París, 1924. Els Jocs de Tarragona i les Olimpíades de París s’uniran a través de la música i la figura de Pau Casals, en un concert especial de l’OBC a la Catedral de Tarragona, dirigida per Kazushi Ono. Serà diumenge a la Catedral de Tarragona de vuit a deu de la nit. La informació detallada es pot trobar aquí