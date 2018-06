Què fer aquest cap de setmana?

El Minipop de Tarragona, la Fira de la Cervesa Artesana a Cambrils o la Reus viu el Vi 2018 són algunes de les propostes

Actualitzada 01/06/2018 a les 09:29

, arriba el festival infantil Minipop tindrà des d'avui divendres i tot el cap de setmana. El Festival Minipop comptarà amb tres grans noms de l’escena musical catalana: Mishima, Joan Miquel Oliver i La Iaia. La programació musical es completa amb el reusenc Joan Masdéu, Renaldo & Clara, Mareta Bufona, Ferran Palau, Da Souza i Intana. D’aquesta manera el programa, adreçat a grans i petits, combina artistes emergents amb primeres figures de l’escena catalana. A més,hi haurà una oferta de 26 tallers, amb l’objectiu d’acostar l’art contemporani i apropar els artistes locals tant a petits com adults. Els tallers tindran lloc al passeig de les Palmeres de Tarragona mentre es fan les actuacions musicals.Hi ha previstes moltes novetats, per exemple es pretén omplir tot el passeig de les Palmeres de Tarragona de papallones de paper fetes mitjançant la tècnica d’origami. Tota la informació i horaris, aquí Diumenge, a, Cal Pobre Plataforma Creativa organitza una Jam Session Festa Natura-Mercat d’Oportunitats on hi haurà parades obertes a artesans, artistes i veïns amb el desig de promocionar, compartir i intercanviar les seves creacions i productes de segona mà. A més, hi ha activitats previstes pels més petits. Des de les deu del matí i fins a dos quarts de deu de la nit a l’espai de Kal Pobre de la Part Alta., la Fira Multisectorial obrirà les seves portes avui i durant tot el cap de setmana. Aquesta mostra comercial de referència al territori, arriba a la 61a edició i es podrà visitar fins al diumenge 3 de juny. Comptarà amb una superfície ocupada de 36.000 metres quadrats, 358 estands, gairebé 200 expositors i nombroses activitats festives per a tots els gustos i edats. La fira es distribueix entre el passeig Albert, l’avinguda del Mil·lenari, el lateral de la Riera d’Alforja, el Parc del Pinaret, la plaça de la Vila, el Setge, Gimbernat i la Torre del Llimó. L’espai comercial es divideix en sectors com l’automoció, la maquinària agrícola i la jardineria, el comerç i els serveis, l’alimentació, l’electrònica i les noves tecnologies, la salut, el benestar, la gastronomia, l’oci i el lleure. La primera Fira de Cervesa Artesana és una de les principals novetats d’enguany, que s’incorpora a la zona gastronòmica, on es mantenen les Food Trucks & Circus. En aquest espai, situat al Parc del Pinaret, també hi haurà música en viu, tastets i tertúlies, vermut electrònic i una masterclass de swish swish., aquest cap de setmanaal recinte de la Plaça de la Llibertat, tindrà lloc la Reus Viu el Vi 2018. Es tracta de la desena edició de la fira dels vins de les Denominacions d’Origen de l’àmbit de la Cambra de Comerç de Reus. I per celebrar aquesta efemèride la fira es multiplica, amb més de 80 cellers representats i una nova oferta complementària, la Mostra del Vermut de Reus. Una aposta de l’organització per centralitzar tots els fabricants de vermut que fins ara havien estat presents a la fira però de manera disgregada. Precisament la Mostra, que estarà oberta cada dia, tindrà un especial protagonisme el dissabte i el diumenge al matí. De les 12 a 14.30h només obrirà l’àrea del vermut de Reus situada a l’inici de la plaça., amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient tindrà lloc dissabte de 10.30 a 13.00 hores una activitat. A les platges de Tarragona pot arribar la tortuga marina (Caretta caretta). En aquesta activitat, podreu saber un munt de coses d'aquest animal que viu a la nostra mar Mediterrània i preparar-nos per a la seva possible arribada. Més informació i reserves al 665 940 233El punt de trobada: davant la desembocadura del riu Gaià.els Amics de la Catedral proposen una activitat al claustre de la Catedral de Tarragona, sota el títol 'L'ou com balla'. La primera part, l'oca Anserina descobrirà l'origen de la tradició i us parlarà de qui la va implantar. Després, els participants cercaran els ous que amagaran les oques i muntareu el seguici.En la segona part, coneixeran a l'orfebre que va elaborar el baldaquí, veureu les eines i els detalls més curiosos. L'activitat està dirigida a famílies i anirà a càrrec de Begoña Monfort i M Joana Virgili i de l'orfebre Jordi Borràs. Les places són limitades i s'assignaran en funció de l'ordre d'inscripció. Les inscripcions es realitzen a la Botiga de la Catedral o trucant al telèfon 977 24 44 74.celebren les XI Jornades Gastronòmiques del Pop des d’aquest dissabte 2 de juny fins al proper 17 de juny. La Diada del Pop serà el diumenge 3 de juny al Bosquet de Llastres de Miami Platja. Els restaurants participants introdueixen dins la seva carta diferents plats elaborats amb el producte estrella: el pop, protagonista d’aquestes jornades per ser un mol·lusc que habita en als fons rocosos de la costa de Mont-roig, i especialment a les cales de Miami Platja.celebrarà aquest dissabte 2 de juny a la segona edició dels Tastets de Gratallops, la fira del vi del poble, que tindrà lloc a partir de les cinc de la tarda a la plaça de l’Església.Per participar i poder degustar als Tastets de Gratallops la compra de la copa i la xapa té un preu de 20 euros. La possessió de la xapa dona dret a tastar tots els vins dels cellers que hi participen i, a més a més, s’entra al sorteig de cinc lots de vins de la DOQ Priorat.