Què fer aquest cap de setmana?

Rutes gastronòmiques, activitats infantils, activitats a la natura i propostes musicals per treure el màxim profit del dissabte i el diumenge

Actualitzada 25/05/2018 a les 12:48

Tarragona

Cunit

Reus

Reus

Reus

La Secuita

A Salou

Cambrils

Prades

Aquest cap de setmana gaudirem d’un ampli ventall de propostes per a tots els gustos: gastronomia, activitats infantils, activitats a la natura i propostes musicals. Quedar-se a casa serà una opció difícil de contemplar amb aquest dissabte i diumenge estiuenc.Aquest cap de setmana tindran lloc diverses activitats pel Dia Mundial del Medi Ambient. En concret, dissabte 26 de maig, tindrà lloc la Jornada de descoberta del riu i de conservació del bosc de ribera. Aquesta activitat està organitzada per l’Associació Aurora i cal reserva prèvia. El punt de trobada: al marge dret del riu Francolí, al costat del pont de Santa Tecla. I també dissabte, de les deu a les vuit del vespre, al VI Mercat Agroecològic de l'Hort de la Sínia hi haurà una exposició, venda i degustació de diferents productes agroecològics. Aquesta activitat està organitzada per l’Hort de la Sínia. I diumenge, d’onze a una del migdia hi haurà l’activitat Descobreix l'entorn natural de Tamarit, serà una visita guiada per la platja de Tamarit, l'espai natural del riu Gaià i l'Hort de la Sínia. El Punt de trobada serà el Club Marítim d'Altafulla.Més info, aquí continua amb la seva vintena edició. Enguany, s'ha apostat per donar a conèixer l'esport al Mediterrani clàssic des del punt de vista de la cultura. Durant les dues setmanes es duran a terme més de 450 actes oberts a la ciutadania. A més de la temàtica esportiva, l'edició d'enguany de la Tarraco Viva també parlarà de les dones de l'antiguitat i la vida en un carrer romà.Entre els actes previstos aquest cap de setmana, dissabte a les deu, a les onze i a les dotze del matí a l’Amfiteatre de Tarragona hi haurà el taller adreçat als infants Vine, Veu i Viu... El Festival. Fes de Gladiador. Si mai heu volgut veure de molt a prop els gladiadors, ara podreu fer-ho amb aquesta activitat, on us convertireu en aquells personatges de l’antiga Roma.El matí de dissabte i diumenge, els més petits també podran descubrir els jocs romans amb l’activitat Ludi, Jocs Romans pels més petits. Serà als Jardins del Camp de Mart. Enguany hi haurà jocs nous que acostaran als més petits als entreteniments que tenien els nens de fa dos mil anys. Com ells, podran practicar l’equilibri, la punteria, la força i, sobretot, saber compartir el temps lliure i els objectes amb els altres infants. Diumenge, al Camp de Mart, i també pels nens, tindrà lloc el taller Titelles Romans. Una aventura narrada. Serà un xerrada-demostració, una activitat recomanada a partir dels deu anys. Aquesta xerrada pretén donar a conèixer els orígens del teatre de titelles d’una manera amena i interactiva.I, entre moltes altres propostes, dissabte a les Muralles de Tarragona, a les onze del matí, tindrà lloc una visita sota el títol Minerva i el Llop. La primera Deessa Romana d'Hispània.Totes les activitats detallades i els preus es poden consultar, aquí El Corte Inglés decontinua amb el seu cicle de contes pels més petits. Aquest dissabtes serà el torn del conte 'l’Àsia al Marroc' a càrrec de Carme Corretgé. Forma part d'una col·lecció de contes de viatges inspirada en una família viatgera real. És un conte que pretén respondre a tres necessitats: entretenir, apropar la realitat d'un país desconegut i ajudar en la preparació d’un viatge en família. Serà a les 12:30 a la sala d’Àmbit Cultural.Aquest cap de setmana, també a Tarragona, el Moll de Costa aplega un seguit d’esdeveniments per a tots els públics. Entre els esdeveniments, que organitzen, destaca l'activitat de El Museu del Port, dins del XX Festival romà de Tarragona: Tarraco Viva, organitza l’activitat teatralitzada ‘Tiberius comerciant pel Mare Nostrum’. Serà el dissabte 26 de maig, a les set de la tarda. També durant el cap de setmana el Museu manté les Jornades de Portes Obertes. Les activitats són gratuïtes però l’aforament és limitat. I en el marc del Teatret del Serrallo, el dissabte 26 de maig, de les 19 a 21 hores, es fa la presentació del poemari Versant en Femení de Carme López i diumenge 27 de maig, a les 18 hores, en el Teatret de teatre, es posa en escena Tetràvid. Per a aquest darrer espectacle, cal reservar les invitacions a: Escola Wapacha.Dissabte, tindrà lloc ala Fira Divermercat amb moltes activitats que començaran a partir de les onze del matí. Hi haurà productes d’exposició i venda, com ara coques, pa, olis, mel, embotits, formatges, pastisseria, melmelades, envasats alimentaris, cervesa, vi, cava i licors, entre altres, conviuran amb productes no alimentaris: joieria, bijuteria, sabons naturals, minerals, vidre, fusta, entre altres. Diverses activitats per a tots els públics. També hi haurà inflables pels més petits. A les onze del matí, serà el moment de l’actuació musicala càrrec de Big Band + Combos Petits i a les dotze del migdia, hi haurà animació infantil amb Xavi-Pinxo Show: Pallasso, màgia i malabars a càrrec de Tot-Diver. Tots els actes del programa es poden consultar aquí , dissabte, tindrà lloc la vuitena. Serà des de les 18:30 hores i fins les 23:00 hores. Es podrà degustar tapes elaborades per les parades del mercat a un de 2€ (tapa), 1,50€ (beguda), 9€ (3 tapes + 2 begudes + val de descompte per comprar a les parades del mercat).Els Xiquets de Reus organitzen aquest dissabte la diada del Pallol a Reus, on assistiran amb Xiquets de Tarragona i la Colla Vella Xiquets de Valls. Amb motiu de la diada, la colla avellana farà una jornada d'activitats a la plaça del Pallol durant tot el matí, d'11 h a 13 h. Les activitats aniran destinades als més petits de la casa. Podran gaudir de jocs com el Nan Casteller, pintar un mural amb les mans, fer d'autèntics castelles amb l'estructura d'un pilar o aprendre a fer d'acotxador i enxaneta. Seguidament, a la 13 h, hi haurà un vermut electrònic a càrrec de Hook town DJ. La jornada s'acabarà amb l'actuació castellera i un sopar popular al local dels Xiquets, amenitzat amb els dj's de les colles castelleres que actuaran.també celebrarà una festa familiar de la cultura i la diversitat organitzada per l'Associació de veïns del Santuari. Dissabte per exemple faran un vermut amb Vergüenza Ajena, tallers i activitats i faran una gran revetlla popular. Diumenge, entre els actes, organitzen una paella popular a un preu de cinc euros i tinran una festa de l'escuma.acull aquest cap de setmana la III Brew Beer Art a partir de les dotze del migdia. Serà al Parc Miret. Entre les activitats previstes, hi haurà un dinar popular, actuacions en directe, zona infantil i dj's.encara es pot gaudir aquest cap de setmana d’una nova edició de Gastrotur, una ruta gastronòmica que destaca per la gran varietat i qualitat de degustacions que s'ofereixen per part del teixit local. Un total de 64 restauradors, oferiran tapes originals. Els més petits també podran gaudir de l'experiència amb la ruta babyTour, dedicada en exclusiva a les degustacions infantils; per tal de permetre fer recorreguts en família i adaptant les tapes a tots els paladars.I atambé es podrà gaudir de la primera edició del Vermuting fins el 3 de juny. Les jornades compten amb la participació de 27 establiments. Durant aquests 17 dies, 18 bars oferiran un pack vermuting que inclourà vermut Miró, patates i olives a un preu promocional de 2,50 euros per persona. A banda, 9 restaurants incorporaran menús especials amb plats principals elaborats amb vermut.celebrarà la tradicional Festa de la Farigola, el aquest cap de setmana. La festa, que té més de 40 anys d’història, celebra l’arribada de la primavera a Prades i el seu principal atractiu és el concurs de decoració de façanes amb ornaments florals. Tradicionalment per aquestes dates, un cop florida la farigola i coincidint amb la sembra de la patata a Prades, les dones acostumaven a reunir-se a la plaça major a preparar feixos de farigola per assecar. El municipi oferirà aquest any una gran varietat d’activitats dirigides a tots els públics on es barrejaran actes musicals, art i gastronomia. Durant tot el cap de setmana es podrà visitar el mercat artesanal i degustar la tisana de farigola amb mel i veure el concurs de decoració de façanes. El dissabte s’iniciaran les activitats amb jocs tradicionals d’onze a dues del migdia i de quatre a set de la tarda a la Plaça Major. A dos quarts de cinc faran l’actuació Cançons al Jardí als Jardins del Rector a càrrec de Gerard Marsal. Més informació i bases dels concursos a www.prades.cat