Què fer aquest cap de setmana?

Aquest cap de setmana hi ha moltes propostes que val la pena tenir en compte per passar-s'ho d'allò més bé i aprofitar aquest dies de primavera. Des del Diari Més en destaquem algunes de les propostes més interessants:arriba a la seva vintena edició. Enguany, s'ha apostat per donar a conèixer l'esport al Mediterrani clàssic des del punt de vista de la cultura. Durant les dues setmanes es duran a terme més de 450 actes oberts a la ciutadania. A més de la temática esportiva, l'edició d'enguany de la Tarraco Viva també parlarà de les dones de l'antiguitat i la vida en un carrer romà.Entre els actes previstos aquest cap de setmana hi ha propostes molt interessants com la xerrada que tindrà lloc aquest dissabte sota el títol Dones, Poder i Mite a càrrec de Meritxell Bay a l'Antiga Audiència i que és d'accés lliure i gratuït. Serà a les onze del matí.També hi ha moltes propostes infantils com el Joc de Descoberta sota el títol PRODERE ALIQUID MEMORIAE: Secrets d’un centurió que es realitzarà a l'espai Muralles. Serà dissabte a les onze del matí.Dissabte a les deu de la nit, tindrà lloc l'espectacle Friné. Una prostituta al llit d'August, un monòleg de recreació histórica que es realitzarà al Circ romà. El Conjunt monumental de Centcelles acollirà diversos espectacles molt interessants com la recreació històrica EX PRAEDIS AD VENATORES De preses a caçadors. Serà dissabte a les cinc de la tarda.Un altre dels moltíssims espectacles que es podrán veure el diumenge será el que porta el nom de Vèncier Olímpia! Celebre uns jocs a la grega! Serà a les onze del matí, també al Conjunt Monumental de Centcelles (Constantí). Recrearan la celebració d'uns Jocs Olímpics amb la cerimònia d'encesa del foc, jurament dels atletes, celebració de les proves (curses a peu, llançament de disc, llançament de javelina i salt de longitud), lliurament de diplomes i corones, lloances. Cal reservar al 977 25 15 15 / mnat@gencat.catTot el programa amb les desenes d'activitats del Festival es pot consultar aquí Un altre dels esdeveniments destacats d'aquest cap de setmana és la, esdeveniment organitzat pel Comitè Internacional dels Museus (ICOM) des del 1977 i que té com a objectiu apropar els museus a la ciutadania, fent-los més accessibles. Els tretze museus que hi ha al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre ja tenen a punt tot un seguit d'activitats especials de cara a aquest cap de setmana. Així, a més de jornades de portes obertes, s'han preparat visites guiades, concerts amb maridatges de vi, tallers i reconstruccions històriques.Els museus tarrogonins proposen descobrir els secrets de les cases modernistes de la mà del Museu de les Terres de l'Ebre; gaudir de la gastronomia de la Conca de Barberà al Museu de la Vida Rural; o gaudir d'una nit musical al Museu Pau Casals. El Museu del Port de Tarragona, per la seva banda, ha organitzat l'activitat Viatge a la Constel•lació Museu. En concret, a Tarragona ciutat, a més de la proposta del Port de Tarragona, el Museu d'Història de Tarragona (MHT), Caixaforum, Museu Bíblic, Museu Diocesà, Museu d'Art Modern i Museu Nacional Arqueològic obriran les seves portes durant el vespre i la nit de dissabte als visitants. Més info, aquí també obrirà els seus diferents equipaments més enllà del seu horari habitual. La programació inclou la presentació dissabte a les 13:00 h de les millores introduïdes a l'exposició permanent 'Ara Toca Festa!' del Museu de la plaça de la Llibertat. Els espais que participen en aquesta iniciativa i que la ciutadania podrà conèixer són el Museu de la plaça de la Llibertat, el Museu d'Arqueologia Salvador Vilaseca, el refugi antiaeri de la Patacada, el Centre de la Imatge Mas Iglesias, el Centre de Lectura, el Palau Bofarull, el Campanar de Sant Pere, el Saló de Plens municipal i el Gaudí Centre.El Museu Pau Casal delfarà, entre les diverses activitats programades per aquest cap de setmana, una visita teatralitzada a la Vil·la Pau Casals per descobrir la història de Sant Salvador i de la Vil·la Casals de la mà del Ramon, pescador de la platja de Sant Salvador, i la Maria, la minyona de la Vil·la Casals. Serà a les dotze del migdia del diumenge. Cal reserva prèvia. Més info, aquí El Museu de la Vida Rural de l'se suma a la celebració del Dia Internacional dels Museus amb un programa d'actes que s'allargarà fins a la una de la matinada amb activitats pensades per a tots els públics. Les portes del museu seran obertes per a tothom de 10,30 a 1 de la matinada. A més, totes les activitats programades seran gratuïtes. Bona part del programa gira al voltant de l'exposició temporal, The Dust Bowl. Quan la natura es rebel·la, que aborda el canvi climàtic., el proper dissabte tindrà lloc el segon concert de Pedro Aguiló que será el protagonista del XIV Festival d'orgue. Aguiló és una jove promesa del món de la música, organista titular de l'església de Santa Eulàlia de Palma de Mallorca i guanyador de diversos premis d'interpretació tot i tenir només 24 anys. El concert de Pedro Aguiló tindrà lloc dissabte a les 20.30 hores a la Catedral de Tarragona. Les entrades es poden comprar al web www.tarracoticket.cat o a les taquilles del Teatre Tarragona.té preparades activitats familiars per aquest cap de setmana especialment pensades per a famílies.Dissabte a les deu del matí, hi haurà una sortida per a tota la família a la Roca Foradada i la Ruta de les Ermites. La sortida serà des de la Plaça Major on es podrà fer la inscripció a les 9:50 hores. A les quatre, a les cinc i a les sis de la tarda, hi haurà una visita guiada d'una hora per la vila vermella de Prades. A dos quarts de set, tindrà lloc un berenar saludable. Serà a càrrec de l'Ajuntament de Prades i Danone. Tindrà lloc a la plaça Major i l'activitat serà gratuïta. A les set de la tarda, hi haurà una observació astronòmica Júpiter, el rei del Sistema Solar a càrrec d'Aleix Roig d'Astroprades a la sala polivalent de l'ajuntament. A les deu del vespre serà el moment de l'Observació pública. A la xerrada introductòria s'indicarà el lloc d'observació. Pel que fa a diumenge, a dos quarts de deu, de nou, es repetirà l'esmorzar saludable a la Plaça Major i a les deu del matí tindrà lloc la Ruta de les orquídies. Per més detalls de les activitats es pot trucar al 977 868 302 o a turisme@prades.cat. És una activitat emmarcada en l'acció Catalunya, Hola Família de l'Agencia Catalana de Turisme. L'objectiu d'aquesta iniciativa és apropar el turisme familiar a destinacions catalanes que tenen segell de turisme familiar com és el cas de Prades des de 2014.tindrà lloc el concert DeLIS duo a l'Espai Cultural Sala del Mar. Serà a les 19.30 hores.En aquesta ocasió podrem escoltar un duo de cello i piano. L'entrada general serà de 7 euros (pels socis 5 euros).També a, hi haurà una ruta de tapes amb el Dtapes que arriba a la 6ª edició. L'esdeveniment gastronòmic pels carrers del municipi tindrà lloc fins al 27 de maig i manté els mateixos preus: 2,5 euros la tapa més la beguda., el diumenge (emmarcat en el Festival Tarraco Viva) tindrà lloc l'espectacle Gladiadors de Tarraco: exhibició i demostració de l'equipament i les lluites dels gladiadors de l'antiga Roma, a càrrec de Tarraco Ludus. Serà a les 17:00 hores al parc de Voramar. També diumenge, al mateix escenari, els visitants tindran ocasió de veure un espectacle sobre la manera de vestir romana sota el títol Ciutadans de Roma, un vestit per a cada ocasió.acull aquest cap de setmana la Jornada Gastronòmica a diversos espais del municipi. Serà a partir de les set de la tarda de dissabte. Hi haurà tapes i copes de vi a la venda i tot plegat acompanyat amb la música en directe de La Phil Oksera. Diumenge, continuarà l'oferta gastronómica amb el XXXIII Mercat de l'Artesania , la XXI Diada de l'Arròs amb Conill i la XV Diada del Cargols Dolços i Coents.acull aquest cap de setmana una nova edició de Gastrotur, una ruta gastronòmica que destaca per la gran varietat i qualitat de degustacions que s'ofereixen per part del teixit local. Un total de 64 restauradors, oferiran tapes originals. Els més petits també podran gaudir de l'experiència amb la ruta babyTour, dedicada en exclusiva a les degustacions infantils; per tal de permetre fer recorreguts en família i adaptant les tapes a tots els paladars.també presentaun cap de setmana ple d'activitats culturals i esportives, amb dues propostes de circ, una trobada de vehicles clàssics i la 26a Festa de la Bicicleta del municipi. Dins de la iniciativa Dies de circ, arriben al Morell dos espectacles d’aquesta disciplina que es podran veure, gratuïtament, divendres i dissabte a les 22 hores i a la plaça Francesc Macià. Dissabte actuarà la companyia vallenca Passabarret, que presentarà el seu últim espectacle Josafat. Una producció pròpia que ha rebut el suport de l'Ajuntament del Morell i que s’allunya del seu estil habitual, amb una proposta de circ més formal, adaptant el clàssic modernista de Prudenci Bertrana i convertint-lo en un espectacle de caràcter familiar, totalment narratiu i amb tècniques de circ que van des de l’acrobàcia als equilibris, tot passant pel llançament de ganivets, la perxa o el quadrant.I diumenge, el municipi té preparat una mostra de cotxes clàssics. Es podran veure un centenar de vehicles entre motos i cotxes clàssics, de competició i cotxes clàssics de la marca Ford, de persones vingudes de les demarcacions de Lleida i Barcelona, així com del voltant del Morell.