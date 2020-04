Crear cases per a gats amb caixes de televisors

Samsung ha trobat una senzilla manera de reaprofitar les caixes fent un amagatall pels felins

Actualitzada 24/04/2020 a les 10:52

Tots aquells que tinguin un mínim interès pel món felí, saben quan els agrada als gats les capses de cartró. És una de les joguines més senzilles però a la vegada interessants que els hi podem proposar. El fet és que és l'amagatall perfecte per a què juguin a amagar-se i caçar. Els experts han pogut confirmar que les caixes redueixen l'estrès dels gats, enriqueixen el seu entorn i milloren les relacions amb altres felins amb els quals comparteixen la vida, diuen els etòlegs. A més, el cartró és un bon aïllant del fred i els gats ho saben, a més de ser un lloc tranquil, i també un amagatall perfecte per poder jugar.Samsung ha trobat una senzilla manera de reaprofitar les caixes que fa servir pels seus televisors i ha volgut llançar una iniciativa que consisteix en el fet que les caixes de reutilitzades com a cases per a gats.La companyia ha anunciat que les caixes dels seus televisors model Frame, Sero i Serif estaran fetes de cartó tecnològic i portaran una sèrie d'indicacions per a saber on cal retallar per a fabricar estructures com a cases per a gats. Els que no tinguin gats poden reaprofitar-les com a revisters.A través d'un codi QR inserit en la caixa d'aquests televisors de marca Samsung, s'accedeix a una web que mostra les instruccions que hem de seguir per a crear aquesta proposta. En estar prèviament perforat de fàbrica, és molt fàcil de muntar i suposa una molt bona opció per a donar-li un altre ús a una caixa.