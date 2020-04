Exercicis amb el teu gos per a una quarantena en plena forma

Idees per a cremar calories junts

1. Meditació

2. Flexions

3. Tonificació de braços i cames

4. Esquats amb salt

Durant aquestes setmanes de confinament, l'esport s'ha convertit en una de les principals vies de fuita per a moltes persones. Malgrat que no es pot accedir a gimnasos ni altres instal·lacions per a evitar al màxim el contacte social i, així, la propagació del Covid 19, la majoria de la població espanyola cerca alternatives per a mantenir-se actiu a casa.Aquesta necessitat desperta la creativitat dels més esportistes, que no estan disposats a perdre's els beneficis de l'exercici ni un sol dia. A més, estar a casa no sempre va lligat a tenir temps lliure, ja que moltes de les hores del dia es consumeixen treballant des de l'ordinador o a les tasques de la llar. Això provoca sentiments oposats en els animals, ja que no comprenen per què no passes el dia jugant amb ella. Per tot això, una bona solució és unir les dues coses i fer esport amb el teu gos.Exercicis amb el teu amic pelut per a una quarantena en plena formaAquesta pràctica permet connectar amb un mateix física, mental i espiritualment. Per això, compartir-ho amb el gos o gat és una manera única de comprendre-la que aportarà beneficis d'equilibri per a tots dos. Per a dur-ho a terme només necessites un espai tranquil i en silenci, on asseure't amb el teu company d'exercici i compartir un moment especial.L'entrenament de força és fonamental per a no perdre massa muscular. Les flexions de braços amb mans i peus en el sòl són un clàssic perfectament adaptable per a fer-lo en companyia del teu gos. Cada vegada que facis una extensió de braços busca la seva pota per a xocar amb ell i se sentirà de gran ajuda.Utilitzar a la teva mascota i la seva caixa de menjar com a pes és una alternativa molt efectiva per a mantenir els teus braços en forma i passar temps prop d'ella. Aquest moviment treballa els braços i les cames alhora.Consisteixen a fer el moviment com si et volguessis asseure en una cadira, baixant tot el que puguis i pujant amb un salt. Mentrestant, cada vegada que baixis ensenya-li al teu gos un premi que portis a la mà i en pujar ell també saltarà. És perfecte per a cremar calories junts.