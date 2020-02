Propostes per 'gatificar' la teva llar i conviure amb els nostres companys felins

Actualitzada 07/02/2020 a les 11:56

Els amants dels gats sabem com enriqueix la nostra llar la seva presència: diversió, jocs i companyia. Els gats que viuen en un pis, tenen un espai reduit per moure’s. És per això, que és important enriquir l’ambient on passaran tota la vida. A més, hem d’entendre que els gats, a diferència dels gossos no es mouen únicament en un únic pla horitzontal sino que es mouen en diferents alçades i la verticalitat és important en el seu moviment. És a dir, la seva naturalesa els porta a buscar alçades diferents. «Gatificar» una casa és adequar-la perquè visquin en ella de manera adequada gats. Seguint unes senzilles pautes aconseguirem que el nostre gat visqui més feliç.



En primer lloc, cal diferenciar entre les zones més importants pels felins. La zona de joc o social, la zona d’eliminació i la zona d’alimentació. La zona d’eliminació és on estarà el seu sorral. Ha de ser un lloc tranquil. Les zones més adients serà banys i terrasses tancades. La zona d’alimentació és on ubicarem el plat per beure i menjadora a la seva disposició.

La zona social seran la resta d’habitacions, especialment allà on els humans passem més temps. És aquí on podem gatificar la zona. Això vol dir, incorporar elements que donin alçada així com amagatalls. Les prestatgeries recreant un camí si estan ben triades poden donar molt de joc sense trencar el disseny del teu interior. Podem fer servir els espais que tenim més desaprofitats com crear una passarel·la aprofitant la part superior dels mobles.

Per evitar que rellisquin, podem forrar la superfície amb determinats tèxtils. Al mercat, podrem trobar mobles gatificats.