El llenguatge que cal conèixer dels gossos: els senyals de calma

Els gossos ens han acompanyat des de temps llunyà i de fet, és l'animal domèstic per excel·lència per la seva alta capacitat d'adaptació i comprensió que han sigut capaços de tenir del nostre llenguatge i estil de vida. D'aquí, que sigui considerat (amb permís dels amants dels gats) el millor amic de l'ésser humà. Els darrers estudis apunten que la relació entre humans i gossos va començar fa uns 27.000 o 40.000 anys, i no fa 16.000 anys, com es pensava fins ara. Un estudi de la revista Current Biology va concloure amb aquesta teoria després d'analitzar els ossos d'un ancestre comú de llops i gossos que va viure a Sibèria fa uns 35.000 anys.Els gossos tenen una gran intel·ligència i són capaços de crear forts vincles amb les persones i família. Cal recordar que són éssers socials, animals gregaris, que per naturalesa, busquen viure en grup (d'aquí que uns dels pitjors tràngols que pot viure un gos és una vida en soledat). Aquesta socialització, fa que igual que molts altres animals tinguin un complet llenguatge de senyals per relacionar-se entre ells però també amb les persones. El problema radica aquí. Sovint no ens hem parat a analitzar ni hem fet l'esforç de comprendre què significa molts dels gestos que ells realitzen i que tenen un significat.Recentment, les xarxes van fer viral la mossegada d'un gos a una jove que es feia fotografies amb ell. Els senyals de rebuig del gos no van ser interpretades per la jove i les conseqüències van ser una mossegada a la cara.Els senyals de calma dels gossos van ser explicades al llibre Senyals de Calma – L'art de la supervivència de Turid Rugaas, reconeguda educadora canina noruega, especialista en comportament caní.Rugaas explica en la seva obra que «per a les espècies que viuen en ramat és important ser capaços de comunicar-se amb els del seu mateix tipus. Tant sigui per a cooperar en la caça, portar el menjar per als seus cadells, o potser el més significatiu: per a viure en pau amb els altres.Els conflictes són perillosos, causen danys físics i afebleixen el grup, alguna cosa al que cap grup es pot arriscar; sens dubte, una possible causa d'extinció».Entre aquests senyals de calma que recull aquesta popular autora podem trobar:Llepar-se és un altre senyal de calma que els gossos fan servir. Especialment per gossos negres, gossos amb molt de pèl en la cara i uns altres les expressions facials de la qual per alguna raó són més difícils d'apreciar que els gossos amb colors clars, ulls visibles i llargs musells.Olorar el terra és un senyal que es fa servir periòdicament. En grups de cadells es poden veure moltes vegades. També quan surts amb el teu gos a passejar i algú s'apropa directament cap a tu, en llocs amb molta gent i soroll, i espais on es troben més insegurs. És una manera de relaxar-se.Un gos que se sent insegur es mourà lentament. Si et mous lentament també aconseguiràs transmetre tranquil·litat.Quan porten les comissures dels llavis cap endarrere i a dalt, o mostrant les dents com un somriure d'orella a orella.A vegades el moviment de la cua, si és nerviós i rígid pot representar un senyal de calma.Posteriorment aixecar la mirada, és un senyal que utilitzen també alguns gossos. Si la teva veu o gestualitat és percebuda com una amenaça poden comunicar-se així.amb la panxa cap avall és un poderós senyal de calma (i no té res a veure amb submissió)Investigar i conèixer el llenguatge dels nostres companys o, si volem realitzar entrenaments o formació amb professionals en la matèria per millorar la convivència amb el nostre gos enfortirà la relació i millorarà aquells aspectes que puguin derivar en problemes de conducta.