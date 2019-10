Com tenir cura dels animals quan s'han fet grans?

Adoptar un gos o un gat adult o vell és molt bona opció tant pel fet que és quan més ho necessiten com perquè serà un company que ens farà la vida fàcil

Actualitzada 25/10/2019 a les 11:14

«Encara que el teu gos ja no sigui un jovenet: continua passejant-ho i fent exercici. Això sí, sempre al seu ritme i anant amb compte a l'excessiu fred o calor i als senyals de cansament».

«Assegura't que el teu gos pugui sortir i fer les seves necessitats amb més freqüència i que el teu gat tingui accés a una caixa de sorra neta en tot moment».

Ajuda'l a mantenir la temperatura apropiada. Poden acusar més intensament el fred o la calor. Evita que passi per aquest increment o descens de les temperatures. Abriga'l adequadament o, evita les hores de més calor i hidrata'l segons el moment.

Si cal, fes-te amb una rampa per tal de poder pujar al cotxe i evitar l'esforç que li pot implicar saltar fins el vehicle. Tampoc permetis que el teu gos faci grans salts des del sofà o el llit.

Si és gran i especialment si tens infants a casa o molt de moviment, és bo que «el teu gos o gat tingui un lloc segur, un amagatall al qual refugiar-se cada vegada que necessiti una mica de tranquil·litat i vulgui allunyar-se, per exemple, del soroll o dels jocs dels teus fills». Els canvis de comportament en la llar també són típics en gossos majors, es tornen més afectuosos, més familiars i a vegades fins i tot comencen a tenir por de quedar-se sols, desprotegits.

És important també realitzar revisions veterinàries periòdiques per tal de tenir controlat el seu estat de salut i poder ajudar-lo a afrontar aquells problemes de salut típics de l'edat. Igualment, pot tenir alguna malaltia que ens passi desapercebuda.

També és molt important triar una alimentació de qualitat En el cas de gossos i gats sèniors, aquest requisit és encara més important. L'edat avançada pot portar amb si trastorns digestius o de qualsevol altre tipus.

Els animals, igual que les persones, passen per les mateixes fases pel que fa a l'edat. Quan són cadells necessiten activitat, atencions i límits, així com bones dosis de paciència per entendre que estan aprenent igual com faria un infant. I quan es fan grans, tenen també tot un seguit de necessitats específiques. Els animals grans acostumen a ser tranquils i al contrari del que es pensa, aprenen ràpidament donat que ja tenen la capacitat d'entendre en gran mesura què li demana l'ésser humà. Per aquest motiu, adoptar un gos o un gat adult o vell és molt bona opció tant pel fet que és quan més ho necessiten com perquè serà un company que ens farà la vida fàcil.L'entitat FAADA ha presentat tot un decàleg de consells per tenir cura del nostre animal de companyia i ajudar-lo a afrontar la darrera etapa de la seva vida de la millor manera possible per viure feliç.En particular, destaquem que:I sobre tot, bones dosis d'afecte i una mica de paciència per entendre que com nosaltres, hi ha coses que ens costa més de fer quan ja tenim certa edat.