Pot tenir el meu gos depressió pot-vacacional?

També noten la tornada a la normalitat i a vegades pot afectar el seu estat d'ànim

Pèrdua d'hàbits higiènics

Ansietat per separació

Activitat intensa

Intenta sentir-te bé

Enriqueix el seu entorn

Durant l'estiu, si podem gaudir de vacances o jornades intensives, tenim més temps per gaudir i sortir amb els nostres gossos. A més, el fet que el dia tingui més hores de llum facilita les passejades més llargues i el temps a l'aire lliure. Trenquem les rutines i ens sentim més relaxats. Els nostres gossos no estan al marge d'això, donat que són animals sensibles. La tornada a la normalitat també la noten malgrat la seva capacitat d'adaptació (a diferència dels gats que tenen una major resistència als canvis) i a vegades poden afectar al seu estat d'ànim.Aquest patiment pot manifestar-se amb alteracions de conducta diverses. Algunes d'elles són clars símptomes depressius. És important saber què podem fer per ajudar al nostre amic. Alguns símptomes que podem detectar són:Pot ser que un gos que sabia perfectament controlar les seves necessitats, a la tornada de vacances i canvi d'hàbits, s'ho torni a fer a casa. La raó és que s'han perdut algunes rutines i el gos té certa confusió. Cal recuperar les rutines anteriors de manera progressiva i ser comprensible si en algun moment té una mala passada. És a dir, no renyar al gos i intentar treure'l al carrer amb freqüència i anar recuperant, tan progressivament com es pugui, els horaris habituals de passeig.Després de passar tot el dia amb tu i/o la família, pot succeir que tingui una mica d'ansietat quan se sent sol. Això es pot traduir en trencar coses o plors i lladrucs.El millor consell per a evitar que el teu gos desenvolupi ansietat per separació és intentar fer un retorn a la normalitat progressiva. Cal fer exercici i relacionar-se amb altres individus de la seva espècie però també cal exercici mental. Els experts apunten que els exercicis i jocs de raonament mental seran una part molt important per millorar el seu estat emocional, L'ansietat per separació s'ha de tractar per tal que no esdevengui en un problema que afecti greument al benestar del gos en una espiral d'ansietat. També passa per habituar a l'animal a quedar-se només a casa de forma molt progressiva.És normal que un gos que ha tingut un alt nivell d'activitat durant les vacances no sàpiga estigui més ensopit quan ho reduïm de manera radical. És important doncs, dedicar-li temps de qualitat on es relacioni amb altres gossos i hagi de pensar. Buscar premis en una àrea, ensenyar pautes d'obediència i activitats que facin pensar al gos. L'obediència fa pensar el gos, l'obliga a concentrar-se (això implicarà un cansament mental que reduirà l'energia) i evitarà que estigui pendent d'altres estímuls.Els gossos sincronitzen i empatitzen amb el que senten i per això si nosaltres ens sentim estressats, tristos o amb ansietat també poden notar-ho i manifestar-ho.Compra joguines noves. Els gossos, de qualsevol edat, sempre haurien de tenir joguines disponibles i coses a fer quan no hi som a casa. Hi ha joguines dissenyades per a introduir menjar o snacks per a gossos que el gos ha d'aprendre a treure. Són joguines interactives, la majoria de les quals es poden farcir d'aliments per mantenir una bona estona ocupat a l'animal. Per a emplenar-ho, pots trobar en el mercat tot tipus de galetes o pastes.