Consells per ajudar al teu gos a afrontar la calor

Recomanacions per evitar els cops de calor de cara a l'estiu

Actualitzada 07/06/2019 a les 12:05

Hidratació

Raspallar i tallar el cabell però no rapar

Protecció solar

Refresca l'ambient

Mulla'l

Adapta el seu llit

Evitar l'exercici físic quan fa calor

Evitar que mengi quan fa calor

Revisar el morrió

La primavera i l'estiu són estacions perfectes per gaudir encara més de la natura i la companyia dels nostres animals. Malauradament, cada any llegim notícies de gossos que han patit un cop de calor per exemple haver-los deixat tancat al cotxe. Hi ha una sèrie de recomanacions per protegir-lo i ajudar-lo a afrontar la calor:La hidratació és un dels aspectes més importants quan arriba l'estiu i la calor. És important recordar que ha de tenir aigua fresca i neta a la seva disposició durant tot el dia i la nit. Comprova que quedi aigua en l'abeurador i que l'abeurador i que no s'escalfi o s'evapori. I si vas a fer passejades durant aquesta època i no estàs segur de trobar subministrament d'aigua, porta un abeurador portàtil per evitar un cop de calor.El pèl, especialment amb la calor, és el principal protector de la pell i també protegeix al gos d'un possible cop de calor. La pell i el pèl compleixen la funció de regular la temperatura corporal. Per tant, deixar a un gos nu, en època de risc de cremades pel sol i de cops de calor, per molt còmode que pugui resultar per al seu propietari o per al perruquer, no és saludable per ell.És molt important que el gos tingui un lloc fresc i protegit de la calor i el sol on descansar. Això s'aplica tant si viu dins de casa com si només vius en l'exterior. Molts gossos en aquesta època prefereixen dormir a la terrassa o zones on tinguin accés a l'exterior.A més, els gossos, especialment els blancs, necessiten protecció solar especialment a la part de la trufa, al voltant de la boca i les orelles. Existeixen protectors solars crear especialment pels nostres animals. Amb el sol intens de la primavera i especialment de l'estiu, poden patir cremades i contreure càncer de pell per prendre el sol sense protecció. Preferiblement, cal fer servir aquesta crema específica. Si fem servir una crema de persones, la primera clau és triar una crema infantil o hipoal·lergògena, sense olors ni fragàncies, sense tints solars ni colors, que contingui un factor elevat de protecció. Per aquest tema, es recomana consultar-ho amb el veterinari.Utilitzar un ventilador o l'aire condicionat pot ser una bona mesura per a baixar la temperatura ambiental.Mullar-lo pot ajudar a baixar la temperatura del gos. Mullar la panxa i coixinets i fins i tot una mica l'interior de les orelles, sense mullar l'oïda. Els gossos no suen com les persones i l'aigua amb la qual es mullen, en evaporar, provoca un efecte semblant a la suor.Tanmateix, s'ha de tenir en compte que en determinats casos la humitat pot ser perjudicial per a alguns gossos que tenen la pell més sensible. Si estan exposats a un excés d'humitat tenen major risc de patir problemes a la pell com dermatitis. La humitat afavoreix la irritació de la pell, provocant un fort picor. En aquest cas, és millor evitar la humitat i si les conseqüències són més greus, prendre mesures veterinàries corresponents.A l'estiu molts gossos prefereixen descansar en el sòl. Podria ser conseqüència d'una camita massa calenta que no és idònia per a la calor de l'estiu.És important treure el gos a passejar en els moments en els quals fa menys calor i evitar que faci exercici intens. Si podem endarrerir la passejada més llarga a l'hora del dia menys calorosa, serà més positiu.També val la pena evitar l'asfalt i afavorir els camins, ja que la temperatura de l'asfalt al sol pot sobrepassar fàcilment els 60ºC.Quan el gos té menys apetit a causa de la calor, se li pot donar menjar en les hores menys càlides del dia, com a primera hora del matí o a la nit. Segurament ja heu vist que els animals amb la calor, quan més mengen és a la nit o a primera hora del matí. És preferible d'aquesta manera per fer la digestió quan no fa tanta calor.És important que si en un moment donat porta morrió sigui dels que li deixin suficient espai per poder respirar correctament i poder regular així la seva temperatura.Els cops de calor (hipertèrmia) més habituals són per deixar als gossos tancats al cotxe a ple sol amb les finestres tancades i sense aire condicionat. I això no implica deixar al gos durant una hora, sinó per deu minuts, o fins i tot menys temps. En uns minuts l'animal pot morir per culpa de la calor. Durant un cop de calor, la temperatura del gos pot arribar als 42-43ºC en casos extrems, i ha de ser rebaixada a menys de 39ºC. Els símptomes en el gos són marejos, vòmits, diarrees. Si sospitem que té un cop de calor, primer que hem de fer es fer baixar la temperatura. Això ho aconseguim mullant-los amb aigua tèbia i garantint una font d'aire (ventilador o corrent d'aire) que faci que s'evapori l'aigua enduent-se l'escalfor. Hem de posar el termòmetre i si estem per sobre de 41 graus és urgent anar al veterinari. La rapidesa a l'hora d'actuar és fonamental.