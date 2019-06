Cinc platges 'Dog Friendly' per refrescar-te amb el teu gos

Passejar i refrescar-se amb el nostre company en una d'aquestes platges és una bona opció per afrontar l'onada de calor

Recomanacions a tenir en compte

La Punta del Riu, a Mont-roig del Camp

Cala Bon Caponet a l'Ametlla de Mar

Platja de la Riera d'Alforja, Cambrils (Baix Camp)

Platja de la Platjola, Alcanar (Montsià)

La Bassa d'Arena, Deltebre

La calor ens afecta a tots, inclosos els nostres gossos, i el millor que podem fer és refrescar-nos. Malgrat a Tarragona, diverses entitats van reclamar la creació d'espais a les platges on poder anar amb gossos, la realitat és que de moment, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 15 d’octubre, resta prohibida la presència d’animals a la platja. Tanmateix, al Camp de Tarragona, sí hi ha platges que podem visitar i gaudir amb els nostres amics.Abans de decidir-nos per la platja on anar amb els nostres companys, val la pena recordar que davant la intensa calor és recomanable evitar les hores centrals del migdia, portar un bon para-sol per disposar d'ombra i donar-los aigua de tant en tant per evitar cops de calor i deshidratació. I per suposat, sempre portar les bosses per poder recollir les seves deposicions.Des del Diari Més en fem un recull de cinc platges que visitar i gauidr amb el nostre gos.La prova de que es pot conviure perfectament entre persones que volen gaudir de la platja amb tranquil·litat i tenir la companyia dels seus gossos és aquesta platja ampla, de sorra gruixuda i amb dutxa especialment pensada per gossos. A la vora del mar, però, trobarem còdols. La platja de la Punta del Riu, al Baix Camp, a tocar de la desembocadura del Riu Llastres és un espai de més de 100 metres. Disposa de dutxa per gossos per poder dutxar-los amb aigua dolça quan marxem cap a casa.L'alternança d'arbredes i roques de tons càlids dóna caràcter a la Cala Bon Caponet, petita i acollidora, també ubicada a l'Ametlla de Mar. Un indret ideal per als amants de la tranquil·litat i els espais verges. Bon Caponet va ser una cala que l'Ajuntament va decidir adaptar fruit de la iniciativa de crear espais on els gossos poguessin gaudir del mar tot l'any.Es tracta d'un tram localitzat al costat de la riera d'Alforja, entre el passeig de les Palmeres i un petit bosquet. Disposa d'una dutxa per gossos i una altra per a banyistes, i en lloc d'estaques, s'ha col·locat una tanca de fusta delimitant la zona canina.Aquesta platja té una amplada d’entre cinc i quinze metres, i 300 metres de longitud. Es tracta d’una platja de còdols petits. La Platjola és l'única platja per gossos del municipi d'Alcanar. És molt apreciada pels propietaris de gossos donat que està envoltada de natura i és un plaer passejar per ella.La Bassa d'Arena està dins del Parc Natural del Delta de l'Ebre, per la qual cosa resulta una parada ideal si vols passar un dia de relax a la natura. Amb 3 km de llargada, la platja de la Bassa d’Arena és una de les platges més extenses del Delta. Es troba de forma contínua a la platja de Riumar. Hi ha una zona adaptada per accedir amb els gossos. Aquesta platja no compta amb serveis bàsics, per això es recomana portar tot el que necessitis.