L'inesperat perill pel nostre gos durant la primavera

Actualitzada 17/05/2019 a les 12:35

La primavera i l'estiu és un moment perfecte per gaudir de la natura amb el nostre gos. El bon temps ens dóna la possibilitat de realitzar llargues passejades o gaudir d'espais a l'aire lliure on els animals poden jugar i cremar l'energia. Tanmateix la primavera i l'estiu, porten una sèrie de riscos que podem prevenir o minimitzar.El primer risc són els. És amb la calor quan puces i paparres apareixen amb més força. Protegir i prevenir són paraules claus.Les pipetes que actuen en l'àmbit extern com a repel·lent i insecticida, són una excel·lent alternativa per a mantenir a puces, paparres i altres paràsits allunyats dels nostres amics de quatre potes.El segon risc és el mosquit de la. Aplicar periòdicament productes repel·lents i insecticides sobre les casetes i l'animal (cal consultar al veterinari) i, evitar, en la mesura que sigui possible, que els animals dormin a l'aire lliure, donada l'activitat nocturna del mosquit són factors que poden ajudar a prevenir aquest risc.El tercer risc és lade la que ja vam parlar. Són un risc real pels nostres animals de companyia i també per les persones. La millor prevenció és evitar les zones de pins i estar alerta en àrees on deixen lliure el nostre gos.I el quart risc que volem destacar és el que comporten les espigues i que pot passar de manera totalment inadvertida. Són un element, a primera vista, inofensiu però pot comportar gravetat per la salut de l'animalPer la seva forma, volen amb molta facilitat i és molt possible que es clavin en la pell, les orelles o el nas dels nostres peluts. Si s'introdueixen en l'organisme de l'animal pot ser un risc real fins i tot per la seva vida. El problema de les espigues és que per la seva morfologia tan aviat com entren en contacte amb l'animal no retrocedeixen, sinó que van escalant pel pèl amb cada moviment fins a donar amb la pell, i després penetren en el seu organisme sigui travessant-la, o a través d'ulls, oïdes, fosses nasals, boca o ferides cutànies. Si no detectem el problema, la situació pot posar en perill la vida del nostre company.Si l'animal comença a moure el cap bruscament mentre estem al carrer o poc després de pujar a casa, gairebé amb tota seguretat ens trobarem amb una espiga dins de l'oïda. Cal actuar ràpidament i acudir al veterinari perquè l'extregui, com més temps passi, més adolorit estarà l'animal i més profundament estarà allotjada l'espiga, per la qual cosa hi haurà més risc que es desenvolupi després una otitis i fins i tot a vegades una perforació del timpà.Un altre lloc on poden donar problemes les espigues és en entrar pel nas. Els símptomes seran esternuts. Si l'espiga no surt pot progressar cap a la faringe i ser empassada, o ser aspirada al sistema respiratori. L'exploració sempre s'ha de fer sota anestèsia. Cal que el veterinari actuï, quan la localitzi, si pot l'extraurà amb unes pinces especials però si ha avançat molt, pot requerir intervenció quirúrgica.Quan les espigues s'introdueixen en els ulls, es queden allotjades dins de la parpella o entre el globus ocular i la parpella. Notarem que l'animal té l'ull mig tancat i molt inflamat. Una espiga a l'ull produirà un gran dolor en l'animal si no s'actua amb celeritat, pot acabar ocasionant una úlcera a la còrnia.Entre les recomanacions per evitar el risc de les espigues està no passejar per camps amb gran concentració d'espigues. També revisar el cos i els orificis del gos després de cada passeig. És important raspallar en profuditat el nostre gos almenys una vegada al dia.