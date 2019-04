Què hi ha darrere de l'estigmatització dels gossos PPP?

L'ordenança tarragonina estableix un total de 13 races en aquesta categoria

Actualitzada 01/04/2019 a les 09:26

Les conseqüències de la normativa

L'educació i les necessitats bàsiques

Al llarg de la història, molts gossos han estat catalogats com a perillosos únicament basant-se en el criteri de la raça. Són els anomenats Gossos Potencialment Perillosos (PPP) i, fins i tot, es pot llegir 'Gossos de raça perillosa', categoria inexistent en l'àmbit jurídic que perjudica greument a aquests animals.Com a conseqüència, les protectores reben un greu problema: animals de races estigmatitzades que poca gent aposta per adoptar. També reben casos d'animals decomissats de propietaris que no tenien la seva corresponent llicència o per haver estat fet servir per a baralles. Aquests animals tenen la desgràcia que «oficialment» cap voluntari o treballador de la mateixa pot treure'ls a passejar o a socialitzar-los per no disposar de la pertinent llicència.Actualment aquests animals es cataloguen mitjançant normativa estatal que pot ser ampliada localment per races; per característiques físiques o per haver protagonitzat agressions a altres animals o persones. Les lleis anomenen a determinades races de gossos com Potencialment Perillosos i se'ls atribueix un comportament potencialment agressiu sense tenir en compte cada individu.L'advocada, membre de l'entitat de defensa animal ADAT, especialitzada en Dret Animal i experta en modificació de conducta de gossos, Aina Paredes, explica que «entenem que seria molt més ajustat a l'esperit de la llei, així com a les altres normatives de protecció animal que es seguissin criteris conductuals de cada individu i capacitat de gestió de cada propietari, establint, en lloc de proves psicotècniques per a obtenir la llicència municipal proves de conducció del gos, de comunicació i relació amb altres individus que determinessin si aquest gos mostra una bona conducta i si el propietari té un bon control del mateix o bé si cal prendre mesures de seguretat com les que s'estableixen un cop s'han catalogat com a GPP».L'ordenança tarragonina estableix un total de 13 races en aquesta categoria: Bullmastiff, Dòberman, Dog argentí, Dog de bordeus, Fila brasiler, Mastí napolità, Pit bull terrier, De presa canari, Rottweiler, Staffordshire bull terrier, American Staffordshire terrier, Tosa Inu o japonès i Akita Inu. També es consideraran perillosos els gossos que procedeixin de l'encreuament de qualsevol d'aquestes. Tenir un gos perillós sense la corresponent llicència o abandonar-ne un, estarà sancionat amb 2.500 euros.Paredes també apunta que «aquesta categoria de PPP i regulació estigmatitza certs gossos, dificultant la seva adopció i inserció en altres perfils de propietaris més familiars i menys conflictius» i apunta que «la normativa actual limita la seva comunicació, socialització, moviment... creant danys conductuals, físics i psicològics greus als animals, que no poden complir amb les seves necessitats etològiques bàsiques de moviment, relacions socials. Resultant doncs contrari realment a una tinença responsable de qualsevol gos, que precisament obliga a cobrir aquestes necessitats.»Per la seva part, Marcos Javier Ibáñez, expert internacional en modificació de conducta canina i director del centre TAKODA explica que «els catalogats com PPP són animals que tenen capacitat física i s'han fet molt receptius al guia, a la família. Els problemes de conducta no tenen a veure amb la raça, tots els gossos tenen potencial perquè tots tenen dents». Aquest expert, autor de diversos llibres, explica que «el principal problema és que pel fet de ser PPP, hi ha gent que els agafa, els entrenen, els donen una vida miserable perquè busquen tenir aquest gos perillós i una imatge social. Això és el que danya veritablement a aquestes races» i apunta que la normativa que es crea per ser la solució de la problemàtica contribueix a aquesta estigmatització.Aquesta és la clau per prevenir mossegades i comportaments agressius, no només en aquestes races sinó en qualsevol gos. «Tots els gossos requereixen educació, alguns són més sensibles al senyal de l'humà, amb mínima implicació d'aquest, i hi ha un altre tipus de gos que requereixi més esforç, tots el necessiten per a la seva integració social» i afegeix que «aquests gossos haurien de caure en mans de gent que potenciïn la bona conducta d'aquests gossos. Qualsevol raça si la maltractes i donar-li mala vida, es converteixi en un gos perillós». En particular, socialitzar correctament al gos per tal que estigui acostumat a conviure amb nens, altres animals i diferents tipus de persones és bàsic. També dedicar temps i ajuda professional per tal que l'animal conegui les normes bàsiques de comportament i obediència.És important, apunten els experts, que les famílies expliquin als seus fills com tractar als animals amb els quals conviuen i com comportar-se davant un gos desconegut. Els animals, de qualsevol raça, portats a l'extrem pot tenir com a conseqüència la mossegada.