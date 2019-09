Per què és millor no posar un cascavell al gat?

Els collarets amb cascavell són un dels accessoris més populars quan parlem de gats però pot provocar problemes de comportament

Actualitzada 27/09/2019 a les 11:53

Els collarets amb cascavell són un dels accessoris més populars quan parlem de gats. Moltes persones decideixen col·locar als seus amics felins un collaret amb campaneta per a poder localitzar-los fàcilment. Tanmateix, pot generar molèsties i fins i tot problemes de comportament al nostre pelut. Si coneixes als gats, sabràs que adoren la tranquil·litat, la pau. Un so constant resultarà molt molest i els posarà nerviosos. Dependrà de l'animal si l'afecta més o menys. Són animals que tenen un fort instint caçador. Aquest so impedeix que passin desapercebuts i posin en marxa les seves habilitats. Només que pugui atrapar petits insectes dins de la teva llar, el so d'aquest accessori espatllarà les seves estratègies per a aconseguir-lo.El constant repic d'un cascavell pot resultar especialment molest per a ells perquè no els permet mantenir aquest silenci que busquen i donat la gran sensibilitat auditiva. El so constant pot fer que entrin en un permanent estat d'ansietat i nerviosisme i, en el pitjor dels casos, generi problemes de comportament. De fet, són molts els que acaben mossegant-los i traient-se a la força aquest complement molest.Pensant en el benestar del teu gat, és millor evitar el cascavell i optar per altres accessoris.