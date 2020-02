L'eruga processionària ja ha tornat: un perill pel nostre gos

Ja s'han vist nius de l'eruga processionària en punts com el Camp de Mart on l'Ajuntament ha iniciat el tractament per eliminar-les

Actualitzada 14/02/2020 a les 10:52

Actuació ràpida davant la sospita de contacte

La procesionaria del pi (Thaumetopoeapityocampa) és una eruga que cap al final de l'hivern o el principi de la primavera surt dels arbres i forma una processó serpentejant creuant el terreny fins a trobar un sòl tou on enterrar-se. Les eruges processonàries és un risc real pels nostres animals de companyia i també per les persones. Aquest insecte instal·la el seus nius en les branques més altes i, fins i tot, poden arribar a matar l’arbre. Ja podem trobar per zones com l'Ermita de la Salut de Tarragona, el Camp de Mart, Sant Pere i Sant Pau o zones de muntanya com Prades. Tot i que són molt els Ajuntament que comencen a fer el tractament per eliminar-les, hem d'estar atents.L'augment de la temperatura global ha causat variacions en el seu calendari, podent trobar les erugues en processons en els mesos de febrer en zones molt càlides. Aquestes erugues es reconeixen pel seu aspecte: cap i pell de color negre i costats de color gris. A més, en el seu dors s'observen pèls vermellosos, anomenats tricomes, que són capaços d'induir irritació de la mucoses (nas, ulls) i si es toquen produeixen urticària que pot arribar a provocar des de lesions cutànies fins a greus reaccions al·lèrgiques. Certes condicions climatològiques com la sequera o l'hivern càlid afavoreixen la plaga de processionària.Els gossos solen acostar-se per a ensumar-les i fins i tot llepar-les. En entrar en contacte amb les superfícies més sensibles del seu cos, aquestes substàncies causen l'alliberament d'histamina en els punts en els quals han penetrat els pèls. La histamina participa en la resposta inflamatòria, per la qual cosa si s'allibera en quantitats excessives, pot arribar a tenir greus conseqüències, fins i tot si la infecció arriba a la laringe pot morir-se per asfíxia.La majoria de les vegades, això significa haver d'administrar-li corticoides intramusculars o intravenosos per a controlar la inflamació, analgèsics per al dolor, i fins i tot sedants o anestèsics per a evitar que el gos es lesioni en gratar-se, o per a poder intubarlo en cas de compromís respiratori. És probable que el teu gos hagi de rebre medicació a casa durant unes semanas.en ocasions, pot ser que les lesions siguin tan greus que requereixin una intervenció quirúrgica posterior per a corregir les lesions produïdes. Molts gossos poden arribar a perdre un tros de la llengua o el llavi si no s'actua amb rapidesa.El diagnòstic precoç és important per a limitar les seqüeles. Si hi ha sospita de que el nostre gos ha patit contacte amb aquest eruga, el més recomanable és traslladar d'immediat a l'animal a un veterinari.S'ha d'evitar fregar la zona lesionada posat que la fricció trenca els pèls inserits alliberant més toxines. Les rentades de la zona de contacte amb aigua calenta estan indicats posat que la calor desactiva la toxina.La millor mesura de prevenció és evitar el contacte del gos amb l'eruga procesionaria: evitar passejos per zones de risc entre els mesos de febrer i abril, procedir a l'eliminació de nius en els arbres del nostre domicili (s'han de cremar i realitzar un sanejament de la plaga) i avisar a les autoritats pertinents en cas de visualitzar indicis de la plaga en zones enjardinades o boscos. Si hi ha constància d'aquesta eruga, és important donar l'avís a l'ajuntament competent o a la policia local.