Com s'ha de viatjar en cotxe de manera segura amb gossos?

1 de cada 3 conductors propietaris de gossos circula amb la seva mascota de manera insegura en el cotxe

Actualitzada 01/02/2019 a les 10:52

Tots els que tenim gossos, sabem que en algun moment viatjarem amb ells en cotxe. Sovint, però, no tenim clar com s'ha de fer per tal que siguiEl 32% dels conductors que té gossos admet no protegir als seus animals a l'interior del cotxe quan circulen per la carretera, quan fer-lo és un requisit legal en molts països, segons revela una enquesta encarregada per Ford a 5.000 propietaris de gossos a Alemanya, Espanya, França, Itàlia i Regne Unit durant novembre de 2018.Dels propietaris de gossos enquestats que van dir que no sempre protegien a les seves mascotes, el 32 per cent va dir que era perquè als animals no els agradava, el 31 per cent va afirmar que no era necessari per a realitzar viatges curts, i el 14 per cent va dir que no tenien espai per a una gàbia per a gossos.La DGT no especifica exactament com han de viatjar els animals dins del cotxe però sí que apunta « l'adequada col·locació dels objectes o animals transportats perquè no hi hagi interferències entre el conductor i qualsevol d'ells».I en una revista de la DGT El gos i la Seguretat Viària, es recomana que l'animal ha d'anar: «bé subjecte. La normativa de trànsit dicta que els animals han d'estar ben subjectes al vehicle per a evitar que interfereixin en la conducció. En cas d'accident, un gos solt multiplica els perills, ja que sortiria impulsat podent ferir-se ell o a la resta de passatgers». El que no es recomanen són els arnesos de seguretat perquè no donen prou estabilitat i protecció a l'animal.Una bona opció és fer servir una reixa separadora per a gossos. És molt segura i no ocupa espai. Es pot mantenir posada sempre. Una altra opció és viatjar amb transportin per a gossos. Aquest sistema, està especialment indicat per a gossos petits. És més complicat si la mida del gos és gran i no tenim prou espai al cotxe per introduir un transportí de mides grans. En aquest cas, les reixes per a gossos són perfectes per a viatjar còmodes amb gossos mitjans a grans.Les companyies asseguradores poden inhibir-se si les mascotes van sense protecció en el vehicle, i es calcula que, si un cotxe xoca a una velocitat de 40 km/h, un gos pot desenvolupar forces de projecció equivalents a 40 vegades el seu pes. La DGT va realitzar un estudi on estipulava que més del 50% dels propietaris desconeix la normativa pel que fa a transport de mascota.Aprofitant l'interès cada cop més gran de moltes famílies per viatjar amb els seus animals i arran de l'estudi que van realitzar, Ford va apostar per crear el Focus Sportbreak familiar de Ford per a l'enginyer de Ford René Berns, qui va buscar inspiració en el seu gos Emil, un pastor australià de tres anys d'edat, quan va dissenyar un cotxe que permetia als gossos viatjar amb més seguretat.