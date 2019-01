Un hotel gallec on el teu gos podrà rebre un massatge, el millor segons FITUR

Pren rellevància, a la Fira del Turisme, aquest sector que inclou els animals de companyia en els viatges vacacionals

Actualitzada 25/01/2019 a les 13:20

Fitur 2019 ho ha deixat clar. La gent vol viatjar amb el seu company de quatre potes. I malgrat que encara el turisme pet friendly no ha despegat, comença a ser un sector incipient que ja ha despertat l'interès d'empresaris i comunitats autònomes.L'hotel(Galicia) ha estat triat com el millor hotel 2018 per viatjar amb gos o gat. Ha rebut aquest reconeixement segons TravelGuau. El gos podrà dormir al costat de la seva família, fer exercici en un Circuit d'Agility, rebre un dels tractaments de benestar especialment pensats per ells i fins i tot donar-se un bany a la Platja Canina de O Espiño, una de les més pròximes a l'hotel. A l'arribada, l'establiment indica quines activitats es poden fer amb el teu company. L'accés és totalment gratuït.En la seva valoració, el turoperador TravelGuau va reconèixer el treball de l'Hotel Cons dóna Garda.Una de les estrelles de Fitur 2018 ha estat Pipper queamb el projecte La Vuelta a España de Pipper del que vam parlar en aquesta secció recentment , s'ha presentat durant la fira en l'estand de Castella i Lleó perquè se centrarà en donar a conèixer la riquesa turística d'aquesta comunitat.L'Alt Gallec, una comarca situada al nord d'Aragó i que ocupa la pràctica totalitat del curs alt del riu Gallego, també vol posicionar-se en el turisme pet friendly segons ha quedat clar a Fitur.En aquesta zona es pot explorar un patrimoni natural que es poden realitzar en companyia canina com el Bosc del Betato, un dels boscos més encant de la comarca, segons l'Oficina de turisme de Biescas, o els barrancs de Abellada i Used on es poden conèixer els pobles deshabitats de Azpe i Abellada.L'empresa TravelGuau, projecte donat suport pel Ministeri de Turisme, ha presentat l a Guia TravelGuau 2019, per a viatgers amb mascotes , en la qual indiquen nombrosos establiments i allotjaments que podem visitar amb el nostre gos.Una altra de les novetats, ha estat la presentació de la certificació Dog Vivant Destinacions, i amb la col·laboració de DNA Expertus Turisme i Oci. Es tracta d'una empresa especialitzada en turisme amb gos que ofereix molta informació a través de la seva pàgina web . A més, aquesta empresa va organitzar un taller sobre «l'oportunitat dog-friendly» per al sector turisme.El que ha deixat clar FITUR en l'edició 2019 que cada vegada tindrem més propostes per a viatjar amb el nostre company pelut i gaudir amb ells de la natura i el temps lliure.