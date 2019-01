Pipper, un gos lluitant per crear una societat més 'Dog-Friendly'

Aquest projecte ofereix moltes idees per viatjar amb el teu gos i visitar llocs a Espanya on siguin benvinguts

Pipper és un Russell Terrier que gràcies a l'original idea del seu propietari està treballant de valent per conscienciar en l'àmbit del turisme i les ciutats per ser més 'dog friendly' o cosa que és el mateix, que siguin més tolerants amb els gossos que viatgen amb les seves famílies.Pipper porta gairebé tres anys visitant les cinquanta destinacions turístiques més emblemàtiques de la geografia espanyola per a descobrir sobre el terreny els museus, palaus, castells, transports, hotels, bars...on els visitants poden anar acompanyats de les seves mascotes.En aquest temps, Pipper ha visitat una infinitat de llocs: Sòria, Navarra, Palma de Mallorca, Cantabria o Santiago de Compostela són només alguns dels llocs que Pipper ha trepitjat amb les seves quatre potes. A Catalunya, de moment només ha visitat Barcelona. El seu propietari, i impulsor d'aquest projecte, Pablo Muñoz ofereix a través de la seva web www.pipperontour.com diferents pistes per recórrer cada destinació amb gos. Podem trobar noms d'hotels on allotjar-se amb gos, restaurants o cafeteries que permeten entrar amb gos. També facilita nom de webs especialitzades per poder allotjar-se amb el teu gos per exemple a Tenerife o Astúries. Ara un vídeo resum, ha recopilat el recorregut fet durant 2018:El projecte de Pipper està molt present a través de les xarxes socials i té el seu canal de Youtube, Instagram, Facebook i Twitter (@pipperontour)-. A través d'aquests canals convida als usuaris a participar compartint pistes de llocs on els gossos siguin benvinguts (hotels, restaurants, cafeteries, comerços o atraccions turístiques, entre altres) i a enviar fotos si es troben a Pipper en el seu camí.El turisme dog-friendly encara no ha despegat a Espanya com voldrien les famílies amb gossos i gats. Europa és una bona destinació per viatjar amb gos i també Estats Units, en particular Nova York, on disposen d'hotels de luxe on poden accedir els gossos. Espanya no està encara molt ben posicionada en aquesta classificació. Les dades de 2017, situaven a Alemanya, França, Itàlia o Àustria com països perfectes per realitzar turisme amb mascota donat que més del 40% dels hotels són pet-friendly, és a dir, accepten petits animals de companyia en les seves instal·lacions. Espanya va quedar en un modest lloc 12 del llistat per darrere del Marroc o Grècia.Amb l'objectiu de donar resposta a la creixent demanda de moltes famílies a l'hora d'organitzar les seves vacances amb la seva mascota, la Confederació Espanyola d'Agències de Viatges (CEAV) i Purina van crear el segell Pet Friendly per a així fomentar la tinença responsable d'animals.