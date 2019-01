Catnip: què és i els seus efectes en els gats?

És una planta de la família de la menta que també és coneguda com la 'droga' dels gats

El catnip és una planta de la família de la menta, concretament la Nepeta cataria, que produeix un efecte sorprenent sobre el cervell del gat. A les botigues especialitzades i botigues podem trobar aquesta planta i joguines que contenen aquesta substància.L'origen una planta originària d'Europa, va ser importada a molts països del món. La planta pot créixer fins a gairebé un metre d'alçada, té moltes branques i al final de les seves tiges poden aparèixer petites flors blanques.Després d'ensumar-la o assaborir-la, el gat comença a fregar-se sobre ella, a rodar sobre si mateix, a mossegar-la i a comportar-se de forma particular durant uns minuts, per exemple poden començar a caçar ratolins o altres animals que ells imaginen. És una planta que té un efecte plaent i altament estimulant per als gats, en els felins que deriven en un comportament diferent. No afecta a tots els gats de la mateixa manera i pot ser que en el nostre no causi cap efecte. S'apunta al fet que aproximadament a un de cada dos gats sí l'afecta les propietats d'aquesta planta.Alguns estudis han reflectit diferents teories sobre els efectes que produeix la planta. La més acceptada és que l'efecte causat és similar al de la marihuana o cànnabis en els éssers humans.L'herba té efectes positius pels gats però no cal abusar i cal fer-la servir de manera responsable i prudent. El més important és tenir en compte que el gat no tindrà totes les seves facultats llavors és preferible vigilar que no pugui prendre mal ni patir cap accident a la llar. D'altra banda, és recomanable mantenir els accessos a l'exterior (finestres, balcons) tancats per si el gat es desboqués en excés.El catnip agrada tant als gats que un truc pot ser arrebossar alguna de les seves joguines, que ja no té interès pel gat, en aquesta herba per tal que torni a ser motivadora. Alguns experts apunten que la planta també pot ser beneficiosa per tal que l'animal realitza l'activitat física. Des d'aquest punt de vista, l'herba dels gats resulta una bona aliada en la lluita contra el sobrepès.