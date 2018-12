Dissenyen una caseta pels gossos que tenen por dels petards

Ford dissenya una caseta per a gossos amb cancel·lació de soroll per a protegir-los dels focs artificials i els petards

Actualitzada 21/12/2018 a les 13:46

Molts animals domèstics tenen veritable terror al so dels petards. Deixen de menjar i fins i tot, plens de pànic, poden escapar-se i fugir provocant un greu perill per la seva integritat. Els gossos tenen pànic als forts sorolls com el dels coets a causa de la sensibilitat auditiva, poden escoltar fins a 60.000 Hz. Un soroll que és inaudible pels humans, fa que els animals associïn aquest so tan fort i de manera inesperada a un possible perill immediat. Per tant, es produeix una situació d’estrès acústic que s'agreuja per la repetició continuada.Fins ara, el millor consell era permetre que l'animal s'aïlles en un lloc que es trobés segur. Ara, inspirats en el seu sistema d'automòbils Activi Noise Control, els enginyers de Ford han dissenyat una caseta per a gossos amb cancel·lació de soroll que serveix com a refugi per a protegir-los dels focs artificials i els petards. La denominen la caseta tranquil·la.Aquest refugi combina el control de soroll actiu amb panells de cancel·lació de soroll per a reduir el volum dels petards a un nivell que no pertorbi l'audició dels gossos i, per tant, no es desencadeni la seva ansietat.L'invent, que encara es troba en fase de prototip, funciona gràcies a uns micròfons situats en l'exterior de la caseta. Aquests micròfons capten el soroll que emeten els focs artificials i el transformen en una freqüència oposada que l'anul·la gairebé per complet.D'altra banda, les parets i la teulada estan fabricats amb materials aïllants, similars als que s'utilitzen als auditoris o les sales de cinema, afavorint que es redueixi encara més el so que prové de l'exterior.