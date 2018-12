Quan els 'millors amics' dels indigents queden fora dels albergs

La campanya de l'entitat FAADA busca que les persones sense llar amb els seus animals

Extendre el projecte a altres llocs de Catalunya

Les persones que s'han vist abocades per les circumstàncies que han viscut a viure al carrer sovint tenen un suport que els hi dóna encara un motiu per seguir lluitant. Aquesta raó és el seu gos. Passen amb ells 24 hores al dia i esdevenen sovint la seva única família, el seu amic i companyia. El problema arriba quan en èpoques tan fredes com les actuals, els animals no poden accedir a la major part dels refugis per gent sense sotre. Moltes d'aquestes persones prefereixen renunciar a dormir calents per no haver de separar-se del seu gos. A Tarragona, Casa de Transeünts i altres espais socials no poden acceptar l'entrada als animals. El protocol no oficial que, actualment fan servir, quan una persona vol fer ús del servei és «contactar amb la protectora de Tarragona per demanar que el gos passi allà uns dies» segons expliquen fonts d'aquest recurs social. La majoria de persones que viuen al carrer declinen aquesta oferta.L'Oscar va trobar el Moreno amagat a uns matolls a la platja, estava abandonat, amb menjar va guanyar-se la seva confiança. Des d'aquell moment que ell recorda com «màgic» no s'han separat, excepte quan l'Oscar va haver d'entrar a l'hospital «Quan no el tens al costat és molt fotut, per ell i per mi, jo estic trist i ell també». L'Oscar afegeix «Saps que t'ensenya un gos lleialtat, amistat, ell ho dóna tot per tu, en la solitud, és el millor que tens»Aquest és un dels testimoni d'un indigent de la ciutat de Barcelona que recull l'organització de protecció Animal FAADA amb un projecte que porta els títols de #millorsamics i que busca facilitar allotjament a persones sense llar amb els seus animals en els albergs i en els habitatges socials a tota Catalunya. L'entitat assessora a totes aquelles entitats que, en els seus centres, vulguin oferir opcions a les persones vulnerables que comparteixen la seva vida amb animals.Entre les accions, aquesta entitat també busca establir col·laboracions amb Banc d'Aliments per tal que també tinguin accés a aliment per animals així com altres acords per oferir una atenció veterinària que sovint no poden assumir les persones sense sostre. FAADA que té en marxa una prova pilot a Barcelona, on per primera vegada una persona sense sostre ha pogut dormir amb el seu animal en un centre social de l'Ajuntament de Barcelona, busca ampliar aquesta col·laboració per evitar el nombre de animals que quedan desamparats per manca de recursos.Des de l'entitat, Noe Terrassa, Tècnica d'animals domèstic i coordinadora del projecte explica que «actualment existeix un ninxo de manca de regulació pel que fa a l'entrada dels animals a aquests centres, és a dir, no hi ha una normativa que ho prohibeixi i acaba depenent de la decisió de la direcció». Tot i que el projecte s'està centrant de moment a la ciutat de Barcelona, on preveuen en 2019 habilitar ja dos centres que acceptin gossos esperen poder arribar també a Tarragona i apunten que «oferim des de ja el nostre assessorament a administració i centres privats per tal de gestionar aquesta problemàtica que deixa a moltes persones doblement discriminades per tenir un gos». En realitat asseguren que «és una gestió que té una fàcil solució amb un acompanyament professional per tal d'evitar problemes» i permet «respectar el vincle entre la persona i la seva única companyia»