Els 5 perills a evitar aquest Nadal si tens un gat

El salmó fumat, el paté, el marisc, la xocolata o el arbre de Nadal poden esdevenir riscos pel teu felí

Actualitzada 07/12/2018 a les 11:49

1. Alimentació

Podem caure en la temptació de subministrar determinats aliments aquestes dates sigui perquè sobra menjar o perquè creiem que també ell té dret a participar de les delícies gastronòmiques que preparem. Hi ha una sèrie d'aliments que no són recomanables pel nostre felí:

Les gambes i els llagostins són rics en proteïnes. Si es prenen en grans quantitats poden ser indigestos i si estan crus poden donar com a resultat paràsits intestinals. El peix cru pot contenir un paràsit anomenat anisakis, que solament s'elimina quan es cuina o congela l'aliment.

També és recomanable evitar els embotits que tenen molta sal. Poden generar hipertensió en l'animal i problemes circulatoris. El greix dels embotits no és gens recomanable tampoc.

Café, alcohol i xocolata també estan prohibits perquè poden derivar en una greu intoxicació.

2. Plantes de Nadal

3. Arbre de Nadal

4. Visita de familiars o vacances

5. Guarniments

El Nadal una època entranyable per gaudir en família incloent els nostres animals. Tanmateix, aquesta època pot amagar alguns perills addicionals que per desconeixement podem caure sense pensar. Els podem evitar fàcilment únicament parant una mica d'atenció.La ponsètia en contacte amb les mucoses del gat pot produir ceguesa temporal, conjuntivitis i queratitis. Provoca vòmits, diarrea, tremolors, deshidratació. És tòxica per a fetge i ronyons. A més, de la ponsètia, hi ha altres plantes típiques d'aquestes dates a evitar. El vesc és una planta perillosa i també el Grèvol.Un avet amb acícules (fulles afilades) és un risc, així que ha d'estar ben subjecte per evitar caigudes. Les fulles són com a agulles, afilades i dures. Si se les mengés podria generar problemes a l'intestí. Millor optar pels de plàstics o bé escombrar de manera molt freqüent.Pot passar que amb l'entrada i sortida de gent a la nostra llar, algú es deixi la porta oberta i amb l'enrenou, el gat una mica més neguitós que normalment es pugui escapar i perdre'l. També és important que si marxem uns dies fores, la persona que deixem al càrrec dels nostres animals (i a la que el nostre gat no té la mateixa confiança) li recordem la importància de tancar portes i finestres.Una altra precaució que cal tenir en compte a casa amb els gats durant el Nadal és mantenir-los allunyats dels guarniments elèctrics, com les bombetes. El gat curiós de mena, pot sentir-se atret per aquests elements i mossegar-los, és important posar-los lluny del seu abast.Aquests són alguns dels perills d'aquestes dates que no han d'impedir gaudir al màxim amb els nostres felins d'aquesta època que també per ells pot ser molt agradable i divertida on podem pensar moltes maneres d'incloure'ls en aquesta celebració familiar.