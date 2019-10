Què en sabem dels estornells que han arribat a Tarragona?

Els estornells provenen del nord i nord-est d'Europa, des d'on arriben en gran nombre per hivernar als països mediterranis

L'estornell de Mozart

L'arribada dels estornells a les nostres ciutats acostuma a generar queixes degut a la brutícia que s'acumula a les voreres d'alguns punts de Tarragona a causa de les seves deposicions. A banda d'aquesta conseqüència negativa de l'arribada d'aquest animal al nostre territori, també deixen impressionants escenes al cel amb els seus estols formats per milers d'ocells volant simultàniament creant una tasca fosca multiforme i hipnotitzadora que es mou ràpidament per l'horitzó. Conducta que realitzen especialment al vespre, quan s'amaga el sol i es preparen per anar al seu dormidor.L'estornell una espècie que ha experimentat una gran expansió a Europa durant les darreres dècades. És originari d'Euràsia, però s'ha introduït a Àfrica del Sud, Nord-amèrica, Austràlia i Nova Zelanda. És característic de l'animal anar en grup de centenars o milers d'exemplars. Els darrers estudis ornitòlegs fets al Regne Unit apunten que volen fent aquestes coreografies per tal de defensar-se de possibles depredadors, que tenen una major dificultat per poder atrapar-los i centrar-se en una sola víctima. Una de les altres explicacions al fenomen també resideix en els beneficis tèrmics de volar en formació durant els mesos de més baixes temperatures.Els estols d'estornells poden volar de forma tan sincronitzada per l'efecte flash de la iridescència de les ales. Responen immediatament al canvi. Els estornells volen fent molt soroll, informant la resta d'individus de quina és la seva posició. D'aquesta forma, els individus dins del bàndol no es donen cops ni es fan mal.Els estornells provenen del nord i nord-est d'Europa, des d'on arriben en gran nombre per hivernar als països mediterranis de l'octubre aproximadament al mes d'abril quan tornen al seu punt d'origen.Els estornells poden imitar tota mena de sons, fins i tot els clàxons dels cotxes. Mozart tenia un estornell que imitava la música que componia. Deien que l'ocell coneixia alguna de les peces més conegudes i que l'estimava tant que el dia que l'ocell va morir, li va fer un funeral amb amics, on va llegir un emotiu poema que ell mateix li va escriure.