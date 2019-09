Feromones felines, el llenguatge secret del teu gat

Tot i que no podrem comprendre aquest codi, pot ser molt útil saber que existeix

Les feromones són unes substàncies que produeix cada gat de forma natural i que serveixen per comunicar-se entre ells utilitzant l'olfacte. És tracta d'un codi imperceptible pels éssers humans i que només poden entendre individus de la mateixa espècie. Aquestes feromones són secretades per les glàndules localitzades al voltant de diferents llocs del seu cos com la seva boca, barbeta, front i galtes.Tot i que no podrem comprendre aquest codi, pot ser molt útil saber que existeix. Un exemple, si un gat té molta por i viu aquesta situació en un espai de la casa per exemple o en un transportí, hem de saber que aquestes feromones que deixa, avisaran al gat en el futur o altre gat, que aquell espai o transportí suposa una amenaça. Per exemple, no tornis a entrar en aquest transportí que et passarà alguna cosa dolenta. És important doncs, netejar a consciència aquest espai.Les feromones perduren en el temps i transmeten informació a altres gats, per advertir-los que estan entrant al territori d'un altre gat. És una manera d'avisar i dir: 'per aquí no has de passar'. Un gat molt estressat pot passar molta estona marcant amb el seu cos, especialment la cara els objectes que l'envolten i fins i tot a les persones. Probablement no està indicant que 't'estima' sinó que necessita deixar les feromones per fer-se seu l'espai i tranquil·litzar-se.Les feromones del gat transmeten missatges com- Moment d'aparellament de les gates- Estres, por, ansietat- Marcatge de territori- Tranquil·litat i benestarEls gats són éssers molt sensibles i reticents als canvis, a diferència dels gossos que tenen una major capacitat d'adaptació. Una mudança, l'arribada d'un nadó a la família, un canvi temporal de casa perquè es queden a càrrec d'altres persones durant les vacances i fins i tot els problemes amb un altre felí a casa poden causar ansietat en els gats.Les feromones per a gats de venda en veterinaris i botigues especialitzades en animals busquen ajudar a reduir l'ansietat dels felins en la llar. L'objectiu de fer servir aquestes feromones sintètiques és ajudar a afrontar aquestes situacions d'estrès. Es poden utilitzar en forma d'aerosol o en difusors per endollar a casa. De totes maneres, la millor manera és veure l'orígen de l'estrés i buscar la manera de minimitzar l'impacte sobre el gat.