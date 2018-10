Estic embaraçada, és un risc el meu gat?

Es calcula que 33.473 gats, segons el darrer estudi de la Fundació Affinity, han sigut abandonats a Espanya el 2017

10/10/2018 a les 13:00

Com es contrau la malaltia?

Per la ingesta de carn crua i embotits contaminats

També les fruites i verdures crues poden contagiar la toxoplasmosi en haver estat en contacte amb terra contaminada, ja que és el mitjà més comú on podem trobar el paràsit.

Per la ingesta del de la malaltia presents en la femta d'un gat infectat. Cal tenir en compte, que si el gat viu en un pis, sense sortir al carrer i sense terrassa, la possibilitat que s'emmalalteixi és mínima.

Quines són les precaucions per evitar el risc?

Pel que fa als gats, cal netejar el sorral amb guants i rentar-se les mans després. La femta dels gats que mengen pinso i no surten a l'exterior no tenen Toxoplasmosis, però davant del dubte o alguna por, és millor demanar a algú que ho netegi per tu.

També cal destacar que perquè el paràsit dels excrements fos contagiós, aquests haurien d'estar en contacte amb l'aire durant més de 24 hores. Per tant, el risc de contagi desapareix si es neteja la safata de les deposicions una vegada al dia. A més, perquè un ésser humà s'infecti amb el paràsit, hauria de manipular els excrements amb les mans i després tenir contacte oral. En definitiva, es pot evitar si es neteja la safata amb una pala i amb guants de manera diària.

Evitar les carns crues o poc cuites, així com els embotits i el pernil serrà que no hagin estat cuinats. Cal tenir en compte que el toxoplasma mor als 72 graus

Rentar i pelar les verdures i fruites que s'ingereixin crues.

En els menjars fora de casa, evitar els vegetals crus

Si estàs en contacte amb el terra exterior, per exemple fent tasques de jardineria, recorda fer servir guants i rentar-te les mans.

Una parella té el seu gatet consentit dormint amb ells al llit. De cop i volta, s'assabenten que la dona està embarassada i senten a parlar dels perills de la toxoplasmosi. Setmanes després, el gat és abandonat a una protectora i passa a estar aterrat dins d'una gàbia. Aquesta història és trist amb un desenllaç innecessari però malauradament té lloc més sovint del que ens podem imaginar. Es calcula que 33.473 gats, segons el darrer estudi de la Fundació Affinity, han sigut abandonats a Espanya el 2017, i part d'aquests abandonaments podrien ser per la manca d'informació al voltant de la malaltia de la toxoplasmosi.La toxoplasmosi és una malaltia infecciosa ocasionada pel protozou Toxoplasma gondii, un paràsit que pot viure dins de les cèl·lules dels éssers humans i dels animals. En ser un organisme capaç de travessar la placenta és perillós per al nadó. Si el paràsit travessa la placenta, pot provocar greus lesions en el cervell del nadó.En persones sanes el paràsit produeix pocs efectes, similars als d'un refredat, i després de la primera infecció, queda immunitat per a tota la vida; és a dir, que no es torna a patir la malaltia i desapareix el risc de contraure de nou la malaltia afectant el feto.La malaltia estant embarassada no és cap broma però s'ha de tenir clar que es pot conviure amb gats amb una sèrie de mesures preventives.Tal i com apunta l'entitat protectora FAADA en una anàlisis detallada, les vies per contraure la malaltia són:La principal via de transmissió segons FAADA és «el consum de carn (30-63% dels casos d'infecció es deuen a aquesta via). La segona causa més freqüent és pel contacte amb terra (6-17% dels casos)».FAADA també aporta un estudi realitzat en diferents països d'Europa va determinar que el contacte amb gats no és un factor de risc per contraure la toxoplasmosis amb les precausions indicades.En definitiva, prenent aquestes mesures, la convivència entre embaraçades i gats és possible. Donar la possibilitat a un nen de crèixer amb un o més gats serà una experiència única molt recomanable per tota la família.