Què cal saber quan arriba un nadó a una família amb gos?

L'arribada d'un nadó a una llar on hi viu un o més gossos és un moment important. Poder créixer amb un gos és molt positiu pels infants donat que aprenen molts valors positius com l'empatia, la responsabilitat i també l'amor pels animals. Entre els beneficis, la salut d'un neonatal queda reforçada gràcies a la convivència amb mascotes, segons els resultats d'un estudi de la Universitat de Kuopio (Finlàndia), publicat en la revista Pediatrics. Per a això, els científics van realitzar un seguiment de 397 bebès, des d'abans del seu naixement fins en complir el primer any de vida.Tanmateix, és important saber que la relació que s'estableixi entre els dos dependrà, en gran mesura, a banda de l'edat i caràcter del gos, de la gestió de la relació i de l'equilibri entre les necessitats a cobrir de l'animal de companyia i les del nounat.L'arribada d'un nadó és un canvi molt gran a la vida d'una família pel que fa a rutines, temps i prioritats. A vegades creiem que el nostre gos ja fa molt de temps que hi conviu amb nosaltres i l'arribada d'un nen petit no l'afectarà. La realitat és que de cop i volta, el seu món pot canviar radicalment i això sí els hi pot afectar. Potser els pares tenen menys temps per dedicar a passejar, estan més cansats per jugar amb el gos, canvia el lloc on acostumava a dormir l'animal o bé, ja no poden entrar en algunes habitacions o pujar al sofà. A més, quan els nadons comencen a créixer i ser més actius, començarà a gatejar i moure's de manera impredictible, agafant tot el que hi hagi al seu abast, tocar al gos i les seves joguines i fins i tot el seu propi menjar.Cada família és un món però el que tots els experts apunten és que l'adaptació i els canvis han de realitzar-se progressivament. No es pot esperar a realitzar tots els canvis un cop el petit ja sigui a casa, és important. A continuació, compartim alguns aspectes bàsics a tenir en compte però és important adreçar-se a un especialista en comportament animal per tal d'estar tranquils amb gos i nadó a casa si tenim algun dubte.Permet al teu gos olori les cosetes del nadó abans d'arribar a casa. Igualment, pots començar a fer servir els gels, cremes o perfums destinats a la cura diària del teu nen, perquè al teu gos li resulti familiar la seva olor arribada el moment. També seria positiu portar un bolquer utilitzat de l'hospital abans de l'arribada de la mare i el petit.Quan arribem de l'hospital, el primer que han de fer és saludar al gos com si res hagués canviat. Després, de forma progressiva i per evitar que cap s'espanti, hauran de presentar-li al bebè. Acosta-ho a poc a poc i deixa que l'olori.Sobretot en el cas dels pares primerencs pot ser que l'arribada del seu fill suposi un excés d'atencions cap al petit, deixant a un costat sense voler al seu gos o gossos. Per això, és convenient treballar una associació positiva de la presència del nadó amb l'arribada de coses bones per a ell. Encara que de vegades et costi, intenta resistir la temptació d'atendre al gos únicament quan el nen dorm o no està.És necessari preparar a l'animal per a aquesta situació i així evitar riscos abans que el nen aprengui a gatejar. Del que es tracta és d'acostumar al gos a rebre diferents tipus de manipulacions d'una forma progressiva i premiant de manera constant al gos, especialment algunes parts del cos com potes, orelles o cua. De la mateixa manera, caldrà estar molt a sobre per posar límits a l'infant i ensenyar que hi ha coses que no poden fer al gos i que s'ha de tocar amb suavitat a l'animal. També que hi ha un espai reservat pel gos en el qual no se'l pot molestar.És molt recomanable educar al gos perquè aprengui a seure, quedar-se quiet i caminar amb la corretja sense tibar. És important que no es tiri a sobre del nen per saludar per la força que té, en cas que sigui un gos de dimensions, pot fer caure al petit.Si el teu gos és molt actiu o necessita exercici físic, els experts aconsellen no reduir els temps per passejar. Les primeres setmanes pot ser una bona opció contractar un passejador de gossos si ningú de la família pot donar un cop de mà, donat que els pares probablement estan molt bolcats amb la cura del nadó.Un lloc on ell pugui estar tranquil sense molts sorolls ni ningú que el persegueixi o li toqui la cua. Posar un matalasset o una manta sobre la qual pugui descansar, relaxar-se i allunyar-se de l'excés de soroll quan ho desitgi. Aquest espai haurà de ser respectat en tot moment pel nadó, quan comenci a caminar.La majoria dels gossos supera aquest canvi en la seva vida amb una mica de temps i paciència. Si hi ha algun antecedent d'agressivitat, el millor serà que recorris a un especialista en comportament o un ensinistrador professional amb molt bones referències abans d'arribar amb el nadó. És molt bona idea conèixer els senyals de calma, el llenguatge dels gossos, la forma en la qual ells comuniquen si estan a gust o no. En cap cas, però, nen i gos han de quedar-se sols, sense supervisió d'un adult.