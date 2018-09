Els deu aliments que no ha de menjar el teu gos

Val la pena tenir presents quins són aquests aliments, per evitar-ho en la mesura del que sigui possible

Actualitzada 21/09/2018 a les 09:07

Existeixen tot una sèrie d'aliments que és millor evitar dintre de la dieta del teu gos ja sigui perquè el seu sistema digestiu no els tolera bé, perquè siguin tòxics o perquè continguin alguna substància que no és adequada per ells.Conté una substància que es diu teobromina, un excitant l'efecte del qual és semblat al de la cafeïna i que resulta difícil d'eliminar. L'efecte d'aquesta substància en el cos del gos és més perllongat, triga molt temps a eliminar-se. No és gens recomanable el seu consum de manera habitual.La cafeïna és un estimulant i excitant que pot resultar molt nociu. Podent causar danys greus que afecten principalment al sistema nerviós si en pren en qüantitats considerables.Es tracta d'aliments tòxics pels animals. La ingesta d'aquests aliments pot crear insuficiència renal o anèmia en els gossos.Igual que les persones els gossos poden ser intolerants a la lactosa. És recomanable observar a l'animal durant un temps quan se li dóna algun producte làctic. Dins dels productes làctics hi ha una excepció, els iogurts naturals sense additius ni edulcorants sí són aptes per als gossos.És un edulcorant artificial que es troba en els caramels i dolços. El xilitol es fa servir també per elaborar pastes de dents i altres productes i és molt tòxic per als gossos. La ingesta d'aquesta substància en grans quantitats pot ocasionar insuficiència hepàtica.L'alcohol els afecta molt més intensament que a les persones, per la qual cosa, podem imaginar que una quantitat inofensiva per a les persones, pot causar greus danys en els gossos i els animals.És un dels aliments més nocius per gossos, a causa de les seves altes dosis de greix poden produir pancreatitis en els gossos.Aquesta fruita conté una substància anomenada persina que resulta molt tòxica per a l'animal. El consum habitual d'aquest aliment pot originar una insuficiència respiratòria i problemes gastrointestinals.Aquesta fruita i la seva versió deshidratada, els raïms passes, són molt tòxiques per als gossos. Amb la ingesta de molt pocs raïms el gos pot desenvolupar una insuficiència renal greu a curt mig termini.El consum de sal en grans quantitats és nociu per al gos.Tampoc és recomanable aliments com ous crus, cítrics, ametlles, aliments florits o bolets. En alguns casos, el consum anecdòtic de l'aliment no generarà cap urgència però si en quantitats més grans i habituals. Val la pena tenir presents quins són aquests aliments, per evitar-ho en la mesura del que sigui possible.