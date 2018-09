El meu gat menja plàstics, té pica?

Es tracta d'un trastorn obsessiu compulsiu on el gat comença llepant un objecte però no es queden solament en això sinó que tracten de mastegar-ho i menjar-s'ho

Actualitzada 14/09/2018 a les 13:31

Consells

El teu gat menja les bosses de plàstic, teixits com la llana o cordes i fins i tot mossega els cables... no s'ha tornat boig, té un problema que cal tractar per evitar que, fins i tot, la seva vida corri perill.Els gats com tots els animals de companyia poden patir determinada malaltia i comportaments que val la pena conèixer per tal de poder ajudar-los. Una d'aquestes conductes que afecta els gats és el pica. Pica és un trastorn obsessiu compulsiu que comença llepant algun objecte, però no es queden solament en això sinó que tracten de mastegar-ho i menjar-s'ho. Implica cert perill per la seva vida donat que poden arribar a intoxicar-se o ofegar-se i fins i tot empassar-se elements que els hi pot fer mal i requeririen operació.Una de les causes que pot provocar aquest trastorn és una dieta pobra. El gat busca els nutrients que li falten, generalment minerals i fibra, ingerint objectes que troba per la casa.Un altre factor que pot desencadenar aquests trastorns certes patologies com, per exemple, la immunodeficiència o la diabetis.Les emocions negatives com canvis que no han integrat o acceptat poden derivar en conductes com aquestes. L'estrès, l'avorriment o situacions en les quals pateixen nerviosisme poden ser la causa d'aquesta conducta.També hi ha algunes races més predisposades a patir aquest tipus de malaltia com el siamès. Es deu al fet que tenen una major predisposició a la succió, la qual cosa els pot portar a desenvolupar la malaltia de pica.És important tenir molt en compte que mai se solucionarà aquest problema fent servir el castic. Aquesta resposta, com apunten els experts en etologia, pot agreujar el problema.Si creiem que el nostre gat pot patir aquest trastorn, hem de visitar el veterinari o consultar algun expert acreditat en comportament felí. És vital que li facin una revisió per detectar qualsevol problema físic. Igualment, podem començar a fer alguns canvis:- Buscar un altre tipus de pinso de més qualitat que li pugui aportar tots els elements nutricionals que necessiti.- Retirar tots aquells elements que puguin ser perillosos com plàstic, cordes, cables o teixits.- Enriquir l'ambient de l'animal per evitar que caigui en l'avorriment. A vegades, una situació de pocs estímuls pot derivar en aquest trastorn. Es poden oferir joguines trencaclosques, pilotes interactives, per tractar de mantenir-lo ocupat a més de fer-se amb un rascador gran on es pugui entretenir.- Si hi ha hagut canvis a casa seva o a la seva vida, dediqui temps de qualitat a l'animal per tal d'ajudar-lo a adaptar-se.La pica és un trastorn que requereix cert temps de recuperació. No s'ha de perdre l'esperança si no se soluciona de manera immediata. Consultant un professional, l'ajudarà a superar-ho.