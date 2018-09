Les rates, com animal de companyia

Diferents entitats protectores busquen adoptants per aquests rosegadors que són afectuosos, nets i intel·ligents

Potser has vist en algun cop algú portant una rata com a mascota. Realment és una imatge que ens pot sobtar i en un primer moment, ens generi una sensació de repulsa. Les rates estan associades a una imatge molt negativa i vinculada a conceptes com a malalties, brutícia o paràsits. Per contra, tenim altres animals a la llar que són rosegador com hàmsters, conills o conillets d'índia que associem a una imatge molt més tendre. Tot i així, les persones que tenen rates com a mascotes asseguren que són animals molt sociables i afectuosos. La realitat és que cada cop més, les rates domèstiques comencen a formar part també d'aquest grup d'animals que conviuen a les llars amb l'ésser humà.Els experts apunten rates són un dels mamífers més intel·ligents que existeixen. Fins i tot més que els gossos i els gats. Els veterinaris i els experts en animals domèstics apunten que són molt afectuoses i creen un fort vincle amb el seu propietari. Pel que fa a la brutícia, els animals que viuen al carrer no tenen res a veure amb els que es tenen a casa donat que, tenint-los en condicions adequades i desparasitats, no tindran cap relació amb el que, tradicionalment, s'associa a aquests rossegadors. Les rates passen tot el temps netejant-se i empolainant-se. Igual que un gat o un gos que malauradament visqui al carrer, les rates dels embornals estaran brutes, però les domèstiques mantindran sempre una bona higiene.Sí és important que les rates siguin domesticades des de petites, la qual cosa facilitarà la seva adaptació a la llar, com qualsevol animal, no tindrà por de l'ésser humà i mostrarà vincle cap al seu propietari amb una mica de temps d'adaptació, de fet, la rata requereix la presència i l'afecte diari del seu propietari per gaudir d'un ple estat de benestar.Entre els aspectes a tenir en compte:La gàbia ha de ser àmplia, cada rata ha de disposar d'un espai de 0,23 metres quadrats, aproximadament.La gàbia ha de comptar amb menjadora, abeurador i una caseta o niu que la rata pugui utilitzar a manera d'amagatall.El llit de la gàbia ha de ser d'encenalls de fusta, però evitarem els encenalls de pi perquè en contacte amb l'orina de la rata poden causar irritació de les vies respiratòries.Necessiten estímuls i temps fora de la gàbia. Aquest aspecte és imprescindible donat que són animals molt socials i intel·ligents. Necessiten espai per sortir, moure's, investigar i relacionar-se. Cal doncs tenir molt en compte que li caldrà aquesta rutina.El millor si vols tenir una rata com a companya és informar-se a una entitat protectora d'aquests animals que, malauradament, no es lliuren tampoc de l'abandonament. Ells podran assessorar-te del caràcter i les necessitats específiques de cada animal. Existeixen diferents entitats, que actualment, busquen adoptants per rates domèstiques rescatades: