Quant ha de durar el passeig amb el meu gos?

Un estudi apunta que el temps mínim per assegurar el seu benestar és de 60 minuts al dia com a mínim

Actualitzada 31/08/2018 a les 08:58

La importància de l'olfacte

Tornem a la rutina després del descans de l'estiu en el qual tots els que han pogut gaudir de vacances han pogut relaxar-se pel que fa als horaris. Tanmateix, en el dia a dia, sovint ens queixem de falta de temps. I si tens gos, has de saber que encara que falti temps, passejar el gos és saludable i necessari per ell.Sense l'exercici que implica sortir a passejar, l'animal pot patir de problemes físics (sobrepès, malalties musculars o cardiovasculars) però també pot derivar a problemes de comportament que es poden traduir en conductes de frustració o destructives.La pregunta quant de temps és necessari passejar el meu gos per tal d'evitar que tingui cap tipus de problema. Un estudi desenvolupat durant deu anys per la Universitat de Sydney va analitzar els problemes de la falta d'exercici en gossos i com a conclusió, es va apuntar que es recomanable que els gossos facin passejades de 30 minuts per dia, una al matí i una altra a la tarda.Altres experts en conducta canina també apunten que un gos adult ha de passejar entre 60 i 90 minuts diaris. La part positiva és que es pot repartir de la millor manera pel propietari sigui en dos, tres o quatre recorreguts, això dependrà de la teva disponibilitat.És important que el gos tingui temps per poder olorar tot allò que desitgi, deixar que el teu gos olori el relaxarà i li permet situar-se en l'entorn. Si compta amb totes les vacunes al dia no hi ha risc per la seva salut (sempre vigilant que no acabi menjant qualsevol cosa que li pugui resultar tòxica).També és molt recomanable que el gos pugui caminar o moure's sense corretja, en algun espai per a gossos entre uns 5 o 10 minuts, també l'ajudarà a estar més relaxat i tenir una actitud més optimista. Cal recordar que si és un gos amb moltes pors o inseguretats, cal extremar les precaucions abans de deixar-lo sense corretja i sempre primar la seguretat donat que un soroll estrany pot acabar en una pèrdua.El searching per a gossos és un bon mètode per mantenir al nostre gos estimulat mitjançant jocs d'enginy. Aquest mètode d'estimulació és perfecte si pots deixar el teu gos lliure en alguna zona segura, però també el pots fer servir amb una corretja llarga. És un joc o tècnica on el gos ha de buscar amb l'olfacte els premis que prèviament el propietari ha amagat. En realitzar estimulació mental amb el nostre gos, també podrem baixar el nivell d'activitat física. L'estimulació mental també millora el vincle amb el propietari i dóna més autocontrol al gos.D'altra banda, pel que fa al temps de passejada, cal tenir en compte l'edat de l'animal i el seu estat de salut. En aquests casos, és important aplicar el sentit comú i si el gos té dificultats reduirem el temps d'exercici. En aquests casos, també és positiu aprofitar els moments a primera hora o última del dia en les que l'animal podrà passejar amb més tranquil·litat i relaxat.