Què tenir en compte si has de viatjar en cotxe amb el teu gat?

Cal fer-se amb un transportí homologat que permeti la mobilitat de l'animal

03/08/2018 a les 12:11

Per acostumar al teu gat al transportí

Fica dins del transportí alguna manteta (ara a l'estiu podem fer servir alguna tovallola) que tingui la seva olor. També pots ficar alguna de les seves joguines favorites. Manté la porta oberta per tal que pugui entrar i sortir quan vulgui. Deixa el transportín a la zona de descans i joc habitual del gatet.

Atreu el gat a l'interior del transporti amb una mica del seu menjar favorit o alguna de les seves joguines. Evitar introduir-lo a la força, cal tenir paciència i que sigui ell el que entri de manera activa.

Evidentment, el millor és acostumar al gatet des de petit, quan comencem a portar-lo al veterinari, però si estem davant un gat adoptat d'una certa edat que no ha passat abans per aquest procés i té veritable por a entrar en la seva transporti, hem de fer un treball més progressiu i lent per tal que sigui un objecte que no li generi stress.

Existeix al mercat productes que es poden ruixar per dins del transportí, que contenen feromones felines que en sentir-les els hi genera una sensació de calma. Les feromones són senyals de comunicació animal que poden servir també per recordar al gat les zones de seguretat i tranquil·litat o de por i perill. Per exemple, un gat fregant la seva cara en un entorn és un missatge per indicar als altres gats que aquest és el seu territori, però també per recordar-s'ho a ell mateix i estar tranquil.

Feliway és una d'aquestes marques comercials. Podem ruixar el transportí uns 15 minuts abans de ficar al gat per realitzar el viatge, d'aquesta manera estarà més tranquil durant el trasllat. Segueix utilitzant aquest producte en el lloc de destinació.

Altres recomanacions

Als gats no els agraden els canvis, són animals territorials i conservadors per instint, qualsevol petit canvi en l'ambient els hi pot generar estrès i resistència. Per això, el fet de viatjar, per norma general no acostuma a ser una experiència agradable.En general, per ells, seria millor quedar-se al seu 'territori', en aquest cas la llar on acostumen a viure i que algú que sigui familiar, pogués anar a alimentar-los, a netejar la seva safata i a fer-los una mica de companyia.Tanmateix hi ha vegades que aquesta opció no és viable o bé perquè són molts dies o bé perquè no tenim ningú amb la suficient confiança per tenir cura dels nostres animals.Per això, és important tenir en compte tot una sèrie de recomanacions que afavoriran que aquesta experiència sigui menys desagradable per ells i reduir el nivell de estrès que es pot generar.El primer pas per rebaixar l'estrès del viatge per al gat és acostumar-lo a estar dins del seu transporti: que perdi la por a aquesta caixa que generalment fem servir per dur-lo al veterinari i que podria tenir associat a experiències negatives.En primer lloc, cal destacar que és important fer-nos amb un transportí homologat que tingui unes mides apropiades per tal que el gat pugui tenir marge de moviment i donar-se la volta si vol. També permetrà que el podem ancorar correctament i evitar que surti volant si hi ha una frenada. També que sigui rígid i on es pugui ventilar de manera constant.Durant el viatge, tingues a mà aigua fresca per si el gat tingués set. Si és un viatge llarg és recomanable no donar-li menjar abans de sortir per evitar marejos. Si el viatge és molt llarg i vols treure el gat del transportí, ho pots fer amb les portes i finestres del cotxe ben tancades per evitar risc de fuga. Recorda també de portar tota la documentació de l'animal com la cartilla veterinària.