Vols viatjar per Europa amb el teu gos, què et cal?

És important tenir una previsió per tal de preparar els requissits necessaris per viatjar amb els peluts

14/06/2019 a les 09:44

Passaport Europeu

Vacuna de la Ràbia

El Xip Identificatiu

Moltes famílies viatjaran aquest estiu per Europa. Molt sovint decidim deixar els nostre gos amb amics, família o bé, busquem una residència on deixar-lo per poder gaudir del nostre viatge sense patir pel nostre company. Si el deixem en una residència cal assegurar-se que compleixi els requisits legals i que compti amb nucli zoològic que l'acredita per aquesta activitat. També és recomanable portar el gos abans a la residència triada per tal que s’habitui al cuidador i a l’entorn i no li fem viure una experiència desagradable.Tanmateix, cada cop és més habitual que busquem viatjar amb el nostre gos. A més, hi ha molts països a Europa com França o Alemània que són dog-friendly, és a dir, que els peluts siguin benvinguts a hotels, restaurants i platges. També San Francisco és un país amb una gran sensibilitat i consideració en matèria de drets pels animals amb més de 56 parcs canins i moltes platges on poden accedir-hi.Com a requisits per viatjar per Europa, els gossos han de portar el seu, signat i segellat per un veterinari col·legiat i amb totes les vacunes en regla. El passaport ha de contenir la relació de totes les vacunes administrades al pelut, la seva data, especificació concreta… també inclourà les dades de l'obligatori xip d'identificació. El passaport per a gossos, igual que per a persones, és un document personal i intransferible. Això és a causa que ha de contenir la relació de totes les vacunes administrades al nostre gos i les dades del microxip d'identificació homologat. L'única forma d'aconseguir el Passaport Europeu d'Animals de Companyia és a través del veterinari.La vacuna obligatòria per a tots els gossos és la de la ràbia si volem viatjar fora. Tot i que a Catalunya aquesta vacuna ja no sigui obligatòria, qualsevol gos que hagi de viatjar, haurà de tenir la seva vacuna antirràbica en regla. Es tracta d'una sola administració, així que, amb una única visita al veterinari. Caldrà tenir en compte les tres o quatre setmanes que cal per l’inici de la immunitat d’aquesta vacuna per a poder viatjar. És a dir, que cal posar la vacuna amb una mica de temps. Tampoc podran viatjar cap animal menor de tres mesos d’edat.El xip serà completament necessari. Es tracta del sistema d'identificació ubicat sota la pell de l’animal que permet la recerca dels seus cuidadors. Els animals identificats amb tatuatge abans del 3 de juliol de 2011 seran admesos sempre que el tatuatge sigui llegible i es pugui demostrar que es va realitzar amb anterioritat a aquesta data. Igualment, és important confirmar-ho amb el veterinari.A més de la vacuna antirràbica, per viatjar amb animals de companyia a Finlàndia, Irlanda, Malta o el Regne Unit, el veterinari ha d'haver administrat a l'animal un tractament contra la tènia Echinococcus, en un termini no superior a 120 hores i no inferior a 24 hores abans de l'hora prevista d'entrada a un d'aquests quatre països, del que el veterinari ha de deixar constància en el passaport corresponent.Tots els detalls sobre els requisits es poden llegir en el Reglament (UE) No 576/2013 del Parlament Europeu de 12 de juny de 2013, relatiu als desplaçaments sense ànim comercial d'animals de compañía.