Consells per calmar el teu gos quan tirin petards per les revetlles

Actualitzada 22/06/2018 a les 12:59

Sant Joan, Sant Pere i festes majors. Comença l’època de revetlles on els petards són els protagonistes. Tirar un petard i que peti fort pot ser un acte molt divertit per amenitzar les revetlles, però pels animals de companyia és una de les pitjors èpoques de l’any. El pànic i el terror dels animals pel fort soroll i de manera inesperada dels petards, produeix que alguns gossos passin una de les pitjors nits de l’any. Per combatre el temor i fer més amenes les nits de revetlles, us recomanem un seguit de consells perquè els vostres animals de companyia no ho passin tan malament. Com a conseqüència d'aquesta por, els dies posteriors a les revetlles els centres d’acollides d’animals es troben amb molts gossos i altres animals que s’han escapat per la por.En primer lloc, els gossos tenen pànic als forts sorolls com el dels coets a causa de la sensibilitat auditiva, poden escoltar fins a 60.000 Hz. Un soroll que és inaudible pels humans, fa que els animals associïn aquest so tan fort i de manera inesperada a un possible perill immediat. Per tant, es produeix una situació d’estrès que no arriba a esfumar-se perquè el següent petard ja ha sonat.El responsable de l’animal és el referent de seguretat de l'animal, per tant el propietari s’ha de mostrar amb un caràcter calmat per transmetre-li aquesta sensació. No deixar-lo sol és el millor que es pot fer, s’evita que s’escapi. Un dels millors consells és respectar les decisions del teu animal, per si es vol amagar. Crear una zona de seguretat, pot ser una gran solució. El lloc servirà al gos per amagar-se mentre dura el soroll. El refugi ha de ser de dimensions reduïdes i fosc. Pot ser útil el transportí caní o una senzilla caixa de cartró. Si té un nivell incipient d'ansietat, pots intentar distreure-ho amb una joguina que li agradi o el seu menjar preferit.Un altre mètode són les camises antiansietat, ja que es pressiona el pit de l’animal i això provoca un efecte relaxant. És recomanable quan la fòbia encara no ha arribat, ja que se senten acompanyats i abraçats. Alguns medicaments els ajuden a dormir una mica més i uns altres segreguen l'hormona de la felicitat, s’ha d’anar amb compte amb els medicaments, ja que experts afirmen que és un mètode d’últim recurs i amb la confirmació d’un veterinari.Els gossos i els gats tenen actituds semblants, però per als segons és una mica més complicat perquè tendeixen a sortir més. És recomanable tancar-los durant la nit, encara que estiguin miolant. També és recomanable tancar les finestres perquè no arribi el soroll ni els gats puguin saltar-hi. Intentar descobrir el seu amagatall i posar-li alguna manta, la seva joguina o alguna llaminadura.