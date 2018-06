Cinc motius per què els gats mosseguen

Els felins quan juguen, se senten agredits o en perill o quan estan excitats o nerviosos poden marcar

Les mossegades no són sempre sinònim d'agressivitat. En món animal, sovint marcar amb les dents pot tenir diversos significats i no sempre és bo la seva inhibició. En particular, els felins poden marcar per diversos motius i cal veure quin és. Els gats poden arribar a mossegar en diferents circumstàncies. Quan juguen, se senten agredits o en perill, quan estan excitats o nerviosos, fins a ens poden mossegar per dir-nos que ens estimen. Cal recordar, que amb els gats no és adequat aplicar el castic i pot empitjorar greument la situació. Optar per respostes en positiu serà molt més efectiu.Quan juguem amb els nostres gats, moltes vegades ho fem amb les nostres mans. Aquesta és una conducta que hem d'intentar evitar. Les nostres mans no poden actuar com a presa perquè ens arrisquem a què el joc incrementi de nivell i pot passar a interpretar-se com un atac per la teva banda. És millor fer servir objectes com pals amb plomes i altres joguines específiques amb canyes o cintes.Els gats tenen zones del cos que no els agrada que li toquin. Tot i que no es pot generalitzar, panxa i potes posteriors no són aconsellables, per a ells són zones vulnerables, per naturalesa i instint. La mossegada és la seva manera de dir: «aquí no». També pot significar que ja està cansat de què el toquis i vol estar tranquil. Respectar i, a poc a poc, conèixer, el que li agrada, evitarà aquest comportament.El gat quan et veu o està a sobre teu pot sentir-se molt content i excitat i pot expressar-ho donant petites mossegades.És important no reaccionar bruscament, doncs és la seva manera de dir-te, que t'aprecia. Podem premiar la conducta de no mossegar amb premis com llaminadures per reforçar la seva actitud tranquil·la.Els gats si es veuen amenaçats, en una situació de perill o desesperació, poden mossegar, com a mesura d'autodefensa. Aquesta sí és una reacció on l'agressivitat pot ser perillosa i és millor no tocar ni apropar-nos perquè la reacció pot ser de gran intensitat. Un exemple, és quan veu un altre gat desconegut en el «seu territori».Aquests anteriors, són els casos més comuns en els quals els gats solen mossegar. Si has detectat que el teu gat ho fa i no trobes un motiu aparent, pot estar passant per un episodi d'agressivitat redirigida, per alguna circumstància el teu gat redirigeix la seva por, frustració o stres cap a altre objecte o persona que pot no tenir res a veure amb la causa del seu stress. En aquest punt, és bo contactar amb un bon professional que et pugui ajudar a veure el que li passa i posar solució.