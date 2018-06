Consells per evitar els cops de calor en els gats

Els gats igual que els gossos poden patir les consequències d'altres temperatures afectant la seva salut

Actualitzada 15/06/2018 a les 12:27

Els cops de calor no són exclusius dels éssers humans, també els poden patir els animals. Sovint es parla dels cops de calor en gossos tancats en cotxes però no s'associa tant aquest efecte en els gats. Els nostres amics felins també poden patir molt per les elevades temperatures i és bo tenir en compte una sèrie d'aspectes que els ajudaran a afrontar aquesta època estival.Sempre han de disposar d'aigua. L'aigua fresca és la millor aliada dels gats a l'estiu. El seu principal sistema de refrigeració és a través de la llengua i la boca, per la qual cosa el líquid l'ajudarà a perdre l'excés de temperatura que necessita. Una bona mesura ésdistribuir diferents recipients amb aigua fresca en diferents punts de la casa. I canviar-la sovint, almenys dues vegades al dia, perquè el líquid mantingui una temperatura adequada. Una molt bona opció per animar als gats a beure són les fonts especialment ideades per ells. Aquestes fonts estan disponibles en algunes tendes d'animals venen aquestes fonts que són una bona solució perquè el gat tingui sempre aigua corrent i fresca.Crear un espai fresc on el gat pugui descansar quan està més acalorat. Es pot utilitzar una caixa de cartró. Aquest element que tant agrada als gats atraurà la seva atenció cap al lloc on volem ubicar-lo. Podem buscar el lloc menys calorós de la casa o jardí, si en disposem. Aquest refugi felí pot completar-se amb una tovallola en la seva superfície, que mantindrà la zona més fresca.Si deixem sortir al nostre gat o gats al balcó és important protegir l'espai. Són molts els gats que, tot i que sembli que sempre tenen equilibri, acaben caient del balcó amb terribles conseqüències. El primer pas per protegir al felí és la prevenció; en altres paraules, evitar situacions de risc. Per a això, cal fer servir tancaments segurs per a les finestres amb gats.D'altra banda, els gats de colors clars, especialment aquells blancs o amb orelles i cara blanca, són molt sensibles a les radiacions solars, poden patir cremades. També els gats que tenen en el nas, les mucoses de color rosa són molt més sensibles. És millor evitar excessives hores de sol en general (especialment les hores de migdia quan el sol és més intens) i protegir les orelles del gat amb filtre solar especial, ja que poden desenvolupar càncer. Pots consultar-ho amb el teu veterinari.Quan fa més calor, és quan és més important raspallar el pèl del teu gat donat que tot el pèl mort que pugui tenir aporta més calor al seu cos. Un bon raspallat diari ajudarà que només tingui el pèl que li cal al seu cos. No s'ha de rapar el gat mai deixant la seva pell desprotegida perquè aconseguirem un efecte contrari.Si notes que el teu gat molt acalorat, pots mullar els seus coixinets amb una mica d'aigua fresca. És en aquesta part del seu cos on es concentren la majoria de les seves glàndules sudorípares. Algunes persones també ruixen al seu gat amb aigua en pelatge. Aquest mètode és adequat si el gat està tenint un cop de calor, però no ha de ser utilitzat tampoc habitualment. Als gats no els agrada estar mullats i, com apunten els experts, pot acabar derivant en problemes de fongs.I, per suposat, si tenim gats de carrer prop del nostre jardí o casa també els podem ajudar amb recipients d'aigua fresca per aquests animals que no tenen família a suportar millor les elevades temperatures a les quals s'enfronten vivint al carrer.