Per què no rapar el gos a l'estiu?

Actualitzada 08/06/2018 a les 10:34

Quan arriba la calor volem estar fresquets i també que ho estigui el nostre gos. Tot i que cada cop es veuen menys, encara és prou habitual veure gossos rapats passejant pel carrer. Però, és correcta aquesta pràctica?Hem de tenir en compte que els gossos no suen per la pell de la mateixa manera que ho fem els humans. Els gossos regulen la calor principalment pel nas i per la boca. També ho fan per les glàndules sudorípares dels coixinets de les seves potes.El pèl, especialment a l'estiu, és el principal protector de la pell i també protegeix al gos d'un possible cop de calor. La pell i el pèl compleixen la funció de regular la temperatura corporal. Per tant, deixar a un gos nu, en època de risc de cremades pel sol i de cops de calor, per molt còmode que pugui resultar per al seu propietari o per al perruquer, no és saludable per ell. A més, exposem al nostre gos a la picada del mosquit que transmet la Leishmaniosis.A l'estiu hi ha races, especialment les del llarg, que sí poden rebre un tall de pel més considerable però mai rapat de tal manera que la seva pell quedi nua. A més, cada raça de gos té unes necessitats específiques pròpies del seu pelatge que hem de respectar.Hi ha alternatives a rapar el pèl del gos que poden ajudar a desfer-se de tot el que li sobra quan fa les mudes o quan arriba la calor: el desllanat. És un raspallat profund que afecta a les dues capes de pèl que tenen molts gossos i els ajuda a desfer-se de tot el sobrant.Consultar amb el veterinari o amb un professional de la perruqueria (evitant els aficionats) serà la garantia de que tractem el nostre gos de la millor manera possible. Mantenir el nostre gos hidratat i evitar espais molt calurosos serà millor alternativa al rapat per afrontar la calor.