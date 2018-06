La història de com una gossa que ningú volia va inspirar el món

A Espanya, un cas similar va ser el del gos Spirit que va patir un tret a la mandíbula

Spirit, una història similar

Una història de superació enfront l'abús i el maltractament s'ha fet viral als Estats Units i ha esdevingut l'exemple per protegir els animals que estan en mans de persones que els exploten i els tracten amb violència.Un passeig per la muntanya acabarà en tragèdia per Sadie, una gossa explotada per la cria indiscriminada a qui poques vegades se li dóna l'oportunitat de passejar; la seva tasca és parir, però aquest dia el seu amo l'ha tret al bosc i, quan està ben endins, s'ha parat i, posant-se enfront d'ella, l'ha disparat. Dos tirs, un entre els ulls i un altre en la columna vertebral. Una mort quasi segura.Però Sadie no va morir, el seu afany per viure era massa fort. Unes persones van escoltar els trets, es van acostar al lloc i la van portar a un refugi d'animals. Allí, Joal Derse Dauer es va trobar a Sadie desnonada pels veterinaris.Però Joal tampoc es va rendir. El menyspreu per la vida de Sadie va despertar en ella la necessitat de no deixar que el maltractador tingués l'última paraula. Va acudir a diversos experts, fins que un veterinari li va dir que hi havia possibilitats, que Sadie tenia futur i va començar una campanya de finançament online per al seu tractament. Avui aquesta gosseta inspira al món amb la seva història d'amor i de respecte a la diversitat. L'Editorial ALT autors acosta el llibre al mercat espanyol com un camí cap a la reflexió del maltractament en un dels pitjors països per ser animal.Aquesta pràctica que recull el llibre de disparar per matar el gos no és poc habitual a Espanya on els gossos, especialment els de caça pateixen aquest tipus de morts terribles. Fa un any, la història de Spirit va revolucionar les xarxes. Spirit és un coniller d'un any d'edat que va ser trobat per una voluntària del refugi de Sevilla, la Candela, per pura casualitat. Spirit estava agonitzant. El petit gos havia estat víctima d'un dels pitjors casos de maltractament: algú li havia disparat un tret en la boca, destrossant-li per complet la seva mandíbula.Després del terrible diagnòstic va començar la mobilització. Fent ús de les xarxes socials, el refugi va lluitar per salvar-li la vida.Va ser gràcies a les xarxes socials com es va poder ingressar el gos i iniciar una mobilització per salvar-lo. La implantació d'una pròtesis de mandíbula, en aquest cas fabricada especialment per a ell, va crear un precedent veterinari únic. Actualment, el gos viu en una família que l'estima.