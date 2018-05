Detectar a temps la piomètria: una malaltia greu que pot patir la teva gata o gossa

Adonar-se de que l'animal té aquesta malaltia és vital per tal de poder tractar-la a temps

Actualitzada 25/05/2018 a les 09:32

Alguns dels símptomes que podem detectar en cas

Fluid vaginal, que de vegades porta sang, i altres vegades té aspecte de pus, amb un color blanc.

La gosseta o gata es llepa la seva zona genital amb freqüència, en un intent per calmar i netejar la zona.

Depressió o tristesa, una actitud passiva.

Pot tenir febre.

En augmentar la grandària de l'úter per la presència de fluids, pot notar-se la panxa de la gosseta o de la gata més inflada.

Pot disminuir l'apetit i haver-hi pèrdua de pes.

Actuació urgent al veterinari

La prevenció.

Els nostres gossos o gats poden patir malalties de caràcter greu que la nostra ràpida identificació pot suposar alleujar el problema i fins i tot salvar-los la vida. Una d’aquestes malalties comuns i de caràcter greu és la piomètria. És una afectació que afecta a les femelles. Està originada per una infecció en l'úter i acumulació de secrecions i pus en el seu interior. També afecta a les femelles de gat, conill, fura i conillets d´índies, entre d’altres. Es tracta d'una malaltia greu d'inici sobtat i conseqüències potencialment mortals si no es tracta a temps, per la qual cosa pot considerar-se una urgència. Cal destacar que és una malaltia que principalment afecta a les femelles no esterilitzades.La piometra en gossa pot desenvolupar-se de dues maneres:El coll de l'úter roman obert, per la qual cosa les secrecions uterines poden drenar. La piometra oberta és la més benigna i suposa aproximadament el 85% dels casos.El coll de l'úter s'obstrueix a causa de l'aparició de nòduls en l'endometri, per la qual cosa les secrecions no poden drenar i s'acumulen, donant lloc a inflamació de l'úter. Es tracta d'una situació que pot acabar sent molt greu.La detecció de la malaltia és vital donat que aquesta infecció no detectada pot implicar la mort de l’animal. Si aquesta malaltia no es tracta, l'organisme intenta lliurar-se de la infecció de diverses maneres, i una d'elles és a través dels ronyons. Però donat, que el poder dels ronyons és insuficient per acabar amb aquesta infecció severa, sense tractament, es pot produir la mort, normalment per fallada renal.Aquesta malaltia apareix majoritàriament en femelles quan són més grans de 5 anys, i també quan han rebut teràpia hormonal. Tanmateix, totes les gosses i gates madures sexualment són susceptibles a desenvolupar piomètria. La millor prevenció és la seva esterilització el més aviat possible.