Quants animals de companyia estan permesos en un pis a Tarragona?

La nova ordenança de Protecció Animal ha modificat aquest aspecte respecte a la normativa anterior

Actualitzada 18/05/2018 a les 13:08

Una de les novetats de l'Ordenança de protecció, tinença i venda d'animals de Tarragona és la que fa referència al nombre d'animals que es poden tenir a la nostra llar.Anteriorment, en l'ordenança cívica de l'any 2005, el nombre quedava limitat a tres animals, ja fossin gats, fures o gossos. Actualment, ha desaparegut aquesta limitació i es valoren les condicions en les quals es tenen els animals.La tinença d'animals domèstics de companyia resta condicionada al compliment de tot un seguit de requisits per part de les persones propietàries segons recull el text de la normativa.Pel que fa als jardins i terrenys: els animals domèstics de companyia mai no poden tenir com a allotjament permanent els espais exteriors, excepte que disposin d'una caseta o aixopluc adequat contra la intempèrie i no produeixin molèsties, especialment els que es mantenen en zones exteriors i en caneres.Els animals de companyia que es mantenen lligats o en un espai reduït, no poden restar en aquestes condicions més de 8 hores seguides i no impossibilitar els seus moviments. De la mateixa manera, han de poder accedir a una caseta o aixopluc destinat a protegir-los de la intempèrie. També, l'espai on visquin els animals ha de ser higiènic i la retirada d'excrements i d'orina s'ha de fer de forma diària.En definitiva, l'Ajuntament no posa limitació al nombre d'animals en un pis o una casa però sí recull l'obligatorietat de mantenir a l'animal i l'espai en condicions sense causar molèsties a tercers. El nombre màxim pot variar segons l'espècie animal a considerar. En aquest sentit, el consistori podrà limitar, fent servir un informe tècnic on analitzi les condicions, el nombre d'animals que es posseeixin.A l'hora de passejar pel carrer, sí que existeix una limitació. En cas de gossos no perillosos no es podran porta alhora més de sis gossos. En cas dels gossos considerats potencialment perillosos només es podrà portar un animal alhora. Requerirà, entre altres aspectes, a més d'una llicència particular per poder tenir-los, una altra específica per els paseadores de gossos potencialment perillosos, pòlissa d'assegurança en vigor on figuri obligatòriament: identificació de l'animal i la responsabilitat civil per danys a tercers indicant la cobertura mínima que estableix la Llei.