Crida urgent d'una entitat per donar en adopció conillets d'índies rescatats

Actualitzada 11/05/2018 a les 10:53

Necessiten companyia.

Necessiten espai

Necessiten refugi

Necessiten una dieta especial

Conills, hàmsters, tortugues, agapornis sovint són tractats com a regals de consolació davant la demanda dels nens de tenir un gos. En aquest cas parlarem de les necessitats dels conillests d’índies o també coneguts com a conillets porquins: són éssers sociables i fins i tot afectuosos amb el seu propietari. Són animals que pateixen en gran mesura el problema de l’abandonament.L’entitat FAADA fa una crida perquè té molts casos de conillets d’índies (també conills i altre rossegadors) rescats que necessiten ser adoptats. Entre els darrers casos destàquen que «fa unes setmanes, amb l'ajuda de la OPAB i de la Policia, vam poder decomissar a 11 cobais de casa d'un criador il·legal que les venia per internet. Els animals es trobaven en un estat deplorable i la majoria en lamentables condicions de salut. A més totes les femelles estaven prenyades, per la qual cosa a aquest nombre s'haurà d'afegir unes 2-3 cries per cada femella». L'entitat apunta que «estem desbordats de casos: necessitem urgentment adoptantes per a conills, hamsters i, sobretot, conillets d'índies» però recorden que es donaran sempre en condicions, correctament xipats i esterilitzats.Pel que fa als aspectes que cal tenir en compte en la cura d'aquests animals:Els conillets d'índia són animals sociables i necessiten estar amb altres de la seva espècie. Juntar femelles sol ser més senzill que ajuntar mascles, especialment si han de conviure en un recinte no massa gran, és més senzill si es disposa d'un ampli recinte. Una altra bona opció és la convivència d'un mascle esterilitzat i una femella. Posar conillets d’índia amb altres espècies com a conills no és una bona opció perquè tenen necessitats diferents.Les gàbies no són allotjaments adequats ja que tenen una grandària massa petita. La millor opció és ubicar-lo en un espai tancat amb panells de reixes amb una mesura mínima, per dos conillets d’índia de dos metres quadrats. És recomanable posar un refugi dins del recinte en el qual puguin amagar-se quan desitgin estar tranquils . Les safates per fer les seves necessitats mai han de tenir el terra de reixeta ja que es poden fer mal a les potes.El refugi és molt necessari ja que és on aquests rossegadors se senten segurs i dormen. Solen ser casetes de fusta o petites tendes de campanya.Hem de vigilar que el lloc on deixem l'hàbitat dels nostres conills porquins no sigui un lloc mal ventilat i sobretot que la temperatura no sigui gaire alta (temperatures per sobre dels 27-29ºC poden causar-los un cop de calor!). La seva temperatura ideal oscil·la entre els 13-21ºC.La dieta ha de ser a base de fenc i ha d’estar disponible tot el dia pinso amb alta quantitat en fibra ( una cullerada sopera per animal i dia ) i verdures fresques. L’alfals s’hauria d’evitar en cobayes adultes donat que té un alt contingut en calci i això pot portar a desenvolupar càlculs urinaris.Els conillets d’índies no són capaços de sintetitzar la vitamina C pel que han de rebre un aport extern de vitamina en la dieta per evitar problemes greus de salud.Els adults em de tenir en compte que en cap cas són joguines ni han de ser tractats com a tal, són éssers vius que requereixen de diversos aspectes per assegurar el seu benestar. L'entitat FAADA apunta que els interessants en aquests animals poden contactar al mail a a.torres@faada.org.