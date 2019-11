Un gest per evitar que el nostre gat s'estressi

Consells i recomanacions per reduir l'estrès en gats quan han d'anar a passar consulta

08/11/2019 a les 13:12

Els gats són animals territorials, amb el que és fàcil deduir que molta gràcia no els fa sortir de casa, i la gran majoria s'estressan quan ens dirigim al veterinari a passar consulta. Només amb una sèrie d'aspectes a tenir en compte es pot minimitzar el mal tràngol d'aquesta experiència.-Quan haguem de traslladar un gat hem de portar-ho en un transportí per a la seva seguretat. Evitem portar-lo agafat als braços o en caixes no habilitades per aquest fi, on fàcilment podrien escapar-se.-És ideal fer una adaptació positiva del nostre gat amb el transportí perquè ho relacioni amb alguna cosa quotidiana: hauríem de deixar el transportí sempre visible com si fos part del mobiliari de la casa, posant un llitet dins, o donant-li de menjar o premis de manera habitual i, sense tancar-ho per tal que entri de manera relaxada i no amb una actitud d'alerta.-Buscar un transportí de fàcil neteja: ja que de vegades poden orinar-se o defecar pels nervis. El transportí més recomanable és aquell que tingui la suficient alçada per què el gat pugui posar-se de peu i donar-se la volta. És a dir, tingui cert espai per moure's. A més, els més segurs són els de plàstic, més robusts i menys calorosos que els de roba.- Quan estigui dins i et disposis a moure, tapa el transportí de manera que quedi a les fosques com si fos un cau. D'aquesta manera evitaràs que l'impacte del qual veu (lluny de la seva visió habitual). És un gest senzill per nosaltres però evitarà que el gat pugui observar gossos passant a prop seu o la visió de cotxes o persones desconegudes que l'espantin.-Posar alguna joguina o peça de roba que al gat o a la gata li agradi, que la olor li sigui habitual. També existeixen productes veterinaris que es poden ruixar sobre el transportí o la tovallola que posem a dins que poden tranquil·litzar a l'animal-Portar el transportín amb delicadesa, sense moltes sacsejades quan el fiquem al cotxe i quan el traslladem.-Dins del cotxe, lliga'l amb el cinturó de seguretat per evitar que pugui caure per una frenada. És convenient que mantinguem tapat el transportí mentre s'espera, sobretot si la nostra gata o al nostre gat veiem que està més tranquil així. És més recomanable també col.locar el transportí en una alçada elevada i no a nivell de terra on altres gossos s'aproparan a olorar. El contacte proper a un altre animal, genera un gran estres. Mai hem de posar a la nostra gata o al nostre gat davant d'un altre gat o una altra gata que espera. Cal pensar que entre ells es veuen com una amenaça i això els farà posar-se més nerviosos.-La manipulació ha de ser curosa i el màxim de respectuosa per part dels veterinaris per evitar traumatitzar el gat. La manipulació per part del professional amb tovalloles en cas que el gat estigui molt estressat pot ajudar al fet que sigui menys aclaparadora per l'animal. També existeixen clíniques amb el distintiu Cat Friendly Clinic i International Cat Care que distingeix aquelles que saben com minimitzar l'estres en els seus pacients felins.Seguint aquestes recomanacions, facilitem que el gat estigui més relaxat per visitar la consulta i l'experiència no sigui tan estressant.