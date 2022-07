La força de 'Thor' torna al cinema aquest divendres

'Thor: Love and Thunder'

L'univers Marvel torna a sobrevolar les pantalles de cinema, en aquesta ocasió amb la quarta entrega de la saga del popular Déu del tro, més conegut com a Thor. 'Love and Thunder' és en concret la seqüela de 'Thor: Ragnarok', estrenada l'any 2017. En aquesta ocasió, el personatge que encarna Chris Hemsworth s'enfronta a un nou malvat -a qui dona vida el popular actor Christian Bale- amb l'ajuda d'una antiga companya sentimental, encarnada per Natalie Portman).

'Benediction'

'Benediction' és una pel·lícula del reconegut cineasta britànic Terence Davies, de gènere bèl·lic, guanyadora del premi al millor guió al darrer Festival de Sant Sebastià, l'any passat. Explica la història real de Siegfried Sassoon (Jack Lowden), un soldat supervivent de la Primera Guerra Mundial, convertit a la seva tornada en un antibel·licista i molt crític amb les polítiques del seu govern. Al front, Sassoon escrivia poesia sobre el que vivia al front occidental, fins a convertir-se en un dels principals poetes de guerra de l'època.

'Moneyboys'

'Moneyboys', del xinès establert a Àustria Yilin Bo Chen, és un film sobre una cara poc coneguda de la Xina, el de la prostitució masculina i els baixos fons d'una ciutat occidentalitzada. Fei exerceix la prostitució il·legalment per mantenir la seva família, fins que no pot suportar que no acceptin la seva forma de vida però alhora obrin els braços als seus diners. La trama evoluciona amb l'aparició d'una història d'amor amb un noi, Long, i també d'un altre amor de joventut que es creua novament en el camí del protagonista.

'La batalla del lago Changjin'

La pel·lícula xinesa més taquillera de la història és obra de Chen Kaige, Dante Lam i Tsui Hark i és un drama d'acció ambientat en la batalla que dona nom al film, en el marc de la segona ofensiva de la guerra de Corea, on es van enfrontar la Xina i els Estats Units, a finals de l'any 1950.

'Mali Twist'

El director de 'Marius i Janette' (1997) i 'El joven Karl Marx' (2018), Robert Guédiguian, segueix ampliant la seva filmografia amb 'Mali Twist', protagonitzada per Stéphane Bak, Alicia Da Luz Gomes, Saabo Balde. Ambientada a la capital de Mali als anys 60, la cinta se centra en un jove socialista que s'enamora d'una jove lligada de mans per un matrimoni acordat. El Bamako dels joves que escolten música occidental i somien en la renovació política del país és l'embolcall d'aquesta història d'amor impossible. La pel·lícula va passar per la Seminci de Valladolid la tardor passada.

'Lingui, lazos sagrados'

Mahamat-Saleh Haroun dirigeix aquest film ambientat en un petit poble a les afores de la capital del Txad, N'djaména. La història segueix l'Amina i la seva filla adolescent, Maria. La seva vida marcada per la pobresa encara es complica més quan la jove decideix no seguir endavant amb el seu embaràs.

'A-ha: La película'

Un documental musical sobre la història i el retrobament dels 'A-ha', dirigit per Thomas Robsahm i Aslaug Holm. Els tres músics autors de la cèlebre 'Take on me', avui ja a la cinquantena, tornen a sortir de gira i es tornen a trobar amb els fans de tota la vida i també de nous en grans estadis. El documental sorprèn per la relació que mostra entre els tres músics, que només coincideixen a l'escenari i després s'allotgen per separat en hotels de luxe, i tenen camerinos separats als auditoris.

'Detectiu Conan: La núvia de Halloween'

Pel·lícula d'animació japonesa que s'estrena en VOSC a diverses sales. La trama de la pel·lícula gira entorn del casament dels detectius Sato i Takagi.

Filmin suma al catàleg 'Mi identidad secreta'

Filmin estrena aquest divendres en exclusiva a l'Estat 'Mi identidad secreta', un drama d'època francès protagonitzat per Lyna Khoudri ('La crònica francesa') i Sabine Azéma. La cineasta adapta de forma lliure la novel·la 'La nueva Magdalena', de Wilkie Collins (1872)

Més 'Crímenes' a Movistar +

Movistar + ofereix a partir de dimarts vinent els darrers episodis de la sisena i última temporada de 'Better Call Saul', l'exitós 'spin off' de 'Breaking bad'. Així mateix, la plataforma estrena dos episodis de la nova temporada de l'adaptació de 'Crims', de Carles Porta, disponible tant en català com en castellà. El mateix dia 11 hi haurà disponibles els tres episodis de 'Los crímenes de Londongrado'. Aquest 'true crime' és una sèrie basada en una investigació periodística –nominada al Pulitzer-, que analitza 14 morts ocorregudes en circumstàncies sospitoses a Londres, refugi en els darrers anys d'oligarques russos a l'exili.

Netflix estrena 'La noche más larga'

Netflix estrena aquest divendres 'La noche más larga' que retrata com la nit del 24 de desembre un grup d'homes armats van rodejar la presó de Monte Baruca i tallen la comunicació amb l'exterior. L'objectiu és capturar un perillós assassí en sèrie. Però el director de la presó es negarà a cedir a l'atac i complicarà l'assalt. La sèrie d'acció està dirigida per Òscar Pedraza i compta amb un repartiment encapçalat per Alberto Ammann i Luis Callejo acompanyats per Bárbara Goenaga, José Luís García Pérez, Roberto Álamo, Daniel Albaladejo o David Solans.

Dimarts que ve la plataforma estrena 'Cómo cambiar tu mente', una docusèrie dedicada a les substàncies psicoatives com LSD, psilocibina, MDMA i mescalina i aquest dimecres 'Mal negocio', sobre un programador insignificant que arriba a convertir-se en el principal estafador de la història d'Alemanya després de la Segona Guerra Mundial.

Els bessons Weasley en ruta amb HBO Max

HBO Max estrena aquest dissabte la nova sèrie documental 'Amigos fantásticos'. El treball està protagonitzat pels actors que van encarnar els personatges de Fred i George Weasley a la saga de Harry Potter, James i Oliver Phelps. En aquesta ocasió canvien totalment de registre i viatgen en diferents destins per trobar-se amb algun dels seus amics famosos que els faran de guia turístic.

Entre una producció d'aventures i viatges i un espectacle ple de màgia de celebració de l'amistat, la sèrie està dirigida per Daniel Sharp. Els germans Phelps visitaran altres actors de la saga com és el cas dels qui van realitzar els personatges de Luna Lovegood, Ginny Weasley o Lee Jordan així com altres actors de 'Juego de Tronos', 'Outlander' o 'El sexto sentido' .

D'altra banda, diumenge la plataforma posa a disposició dels seus abonats de forma íntegra la mítica sèrie dels anys 80 'Alf', on els membres d'una família convencional nord-americana es veuen envoltats per situacions extraordinàries quan un ésser extraterrestre es converteix en part de la família.

Finalment, dilluns que ve s'estrena la sèrie documental 'Los anarquistas' que aborda la intenció d'un empresari canadenc d'impulsar una comunitat sense estat, lliure de governs i sistemes bancaris centrals.

Prime Video estrena el true crime del Sapo

Amazon Prime Video estrena aquest divendres la nova sèrie documental 'Sapo, S.A. Memorias de un ladrón'. Es tracta d'un true crime de quatre episodis on Jon Imanol Sapieha Candela, conegut com a Sapo, narra en primera persona la seva història i els seus cops més cèlebres. El documental també mostra la residència africana del Sapo i inclou testimonis que van intentar capturar-lo durant anys. La sèrie s'estrena a la plataforma i posteriorment arribarà als canals del grup Mediaset.

Apple TV+ i el thriller psicològic 'Encerrado con el diablo'

AppleTV+ estrena aquest divendres els primers episodis del thriller psicològic de 'Encerrado con el diablo'. La sèrie és una adaptació de les memòries criminals de 'In with the devil' de James Keene i Hillel Levin. Inspirada en fets reals, arrenca quan un futbolista estrella de l'institut, fill d'un policia condecorat però a la presó, és sentenciat a 10 anys de presó. Se li proposen dues opcions: entrar en una presó de màxima seguretat i fer-se amic d'un assassí en sèrie per resoldre un cas o quedar-se on està i complir la sentència completa sense opció a llibertat condicional.

El mateix dia, la plataforma d'Apple estrena 'Pato y Ganso', basada en els llibres de Tad Hills. És una producció infantil on dos amics no sempre estaran d'acord però descobriran que viure amb algú diferent pot ajudar-te a tenir idees noves.