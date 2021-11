Agustí Villaronga i Jaume Balagueró, estrenes destacades de la setmana amb 'El ventre del mar' i 'Way Down'

A les plataformes arriba l'aplaudida i premiada 'Lucas', òpera prima d'Àlex Montoya

Actualitzada 10/11/2021 a les 11:15

Estrenes a les principals plataformes

El director de 'Pa negre' i 'Incerta Glòria', Agustí Villaronga, va fer història al darrer Festival de Màlaga amb sis guardons per 'El ventre del mar', incloent-hi el de millor pel·lícula i millor direcció. El film, que s'estrena aquest divendres a les sales de cinema, gira entorn de l'horror que van viure durant dies i dies 147 homes confinats en un rai a la deriva enmig del mar, un fet real ocorregut durant la colonització del Senegal i que va inspirar el cèlebre quadre 'El rai de la Medusa', de Géricault. També aquesta setmana arriba 'Way Down', el nou thriller de Jaume Balagueró sobre un atracament al Banc d'Espanya. A les plataformes, Filmin estrena 'Lucas', debut premiat d'Àlex Montoya, i una versió contemporània d'Oliver Twist.Agustí Villaronga ('Incerta Glòria', 'Pa negre') va fer història al darrer Festival de Màlaga amb 'El ventre del mar' en endur-se la Biznaga d'Or a la millor pel·lícula, la de plata a millor direcció, millor guió i millor actor per Roger Casamajor. També es va endur el guardó a millor fotografia, per Josep Maria Civil i Blai Tomàs, i la millor música per al compositor Marcús J.G.R, marcant així un rècord al certamen.El film s'estrena aquest divendres als cinemes a les sales de tot l'estat, majoritàriament en versió original catalana subtitulada al castellà, sense subtítols a Catalunya i en algunes pantalles de l'Estat també en versió doblada al castellà, informa la distribuïdora de la pel·lícula, Filmin.El film retrata el naufragi real de la fragata Alliance el 1816 i és una adaptació d''Oceà mar' d'Alessandro Baricco. Basada en fets reals, la pel·lícula s'inspira en el capítol que porta el mateix títol de la novel·la 'Oceà mar', en què Baricco pretén entendre com s'enfronta l'ànima humana als conflictes. L'argument gira entorn a l'horror que viuen durant dies i dies 147 homes confinats en un rai, d'uns 12 metres de llarg per 6 d'ample, a la deriva al mig del mar. El naufragi va ser immortalitzat pel pintor francès Théodore Géricault en el famós llenç 'El rai de la Medusa', conservat al Museu del Louvre.'Way Down' és el nou thriller de Jaume Balagueró, una cinta que s'hauria d'haver estrenat a l'estat espanyol l'any passat però que es va ajornar per la pandèmia. Actors internacionals (Freddie Highmore, Astrid Bergès-Frisbey,) i locals (Jojsé Coronado, Luis Tosar o Emilio Gutiérrez Cava) protagonitzen una cinta sobre l'atracament del Banc d'Espanya a Madrid.Tercer film del popular anime que es va inspirar en el manga homònim ('Boku no Hero', en japonès), i que narrava la història de Izuku Midoriya, un jove que sense tenir cap súper poder aconsegueix entrar en una acadèmia d'herois on es formen els que sí que en tenen. En aquesta seqüela, una organització criminal (Humanize) pretén destruir tot aquell que posseeix algun d'aquests dons. Per salvar-los, una selecció d'herois és cridada a enfrontar-s'hi.Benito Zambrano ('Solas', 'Habana blues'), dirigeix aquest film sobre un drama familiar ambientat a l'illa de Mallorca. En un poblet de l'illa, l'Anna i la Marina són dues germanes que es retroben després d'haver estat separades quan eren adolescents. Ara han de vendre un forn que han heretat d'una dona misteriosa que no reconeixen. Elia Galera, Eva Martín, el mallorquí Pep Tosar i Pere Arquillué formen el repartiment.El nou film del veterà director Fernando Colomo és una comèdia familiar emmarcada en les vacances de Nadal que flirteja amb el gènere fantàstic. A la pel·lícula, en Miguel (Dani Rovira) i la Laura (Cecilia Suárez) decideixen passar les festes amb els seus dos fills en una cabanya de muntanya. L'avi (José Sacristan) omple de fantasies el cap dels petits, que acaben desitjant –i aconseguint- donar vida a dos ninots de neu que han construït al jardí. Tot plegat desemboca en un caos general.Un altre històric de la cinematografia espanyola, Carlos Saura, presenta amb 90 anys el film musical 'El rey de todo el mundo'. El director aragonès s'endinsa en la tradició folklòrica i de ball de Mèxic a través d'una història de personatges. Quatre dècades després de la recordada 'Bodas de sangre', el cèlebre realitzador ('La prima Angélica', 'Carmen', 'El amor brujo', 'Tango', etc.) torna a fer una incursió en el món de les músiques i els balls populars.Romain Duris ('Una casa de locos'), encarna el jove Gustave Eiffel, el cèlebre arquitecte autor de la famosa torre de París. Després d'acabar la col·laoració en els treballs de l'Estàtua de la Llibertat, a Nova York, Eiffel està al cim de la seva carrera. El govern francès vol encomanar-li quelcom espectacular per l'Exposició Universal de 1889, però l'arquitecte sembla interessat en altres projectes que puguin perdurar. No obstant això, una història d'amor impossible amb una noia molt jove l'inspira per construir l'edifici que va canviar l'horitzó de la ciutat per sempre.L'actor, guionista i director Aitor Merino estrena juntament amb la seva germana Amaia 'Fantasía', un documental autobiogràfic amb motiu del qual viatgen en un creuer amb els seus pares, Iñaki i Kontxi, dels quals han estat allunyats molts anys. El viatge culmina amb el retorn a la realitat, la vellesa, la distància i la mort que un dia els separarà definitivament. La cinta s'estrena al festival L'Alternativa aquest 2021.Merino és també autor de 'Asier ETA biok', un documental que tracta sobre la seva amb el membre de l'organització armada ETA Asier Aranguren. La pel·lícula va ser guanyadora del premi Irizar al Cinema Basc al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià de 2013.Un altre documental d'estrena aquesta setmana és 'La revolución bailando', una pel·lícula sobre el grup musical Las Chillers, referents de l'underground madrileny i del col·lectiu LGTBIQ+.La boliviana Catalina Razzini dirigeix el film 'Cuidando al sol'. La pel·lícula explica la història de la Lucía, una nena de 10 anys que viu amb la seva germana petita i la seva mare a l'Illa del Sol, al bell mig del llac Titicaca. Amb la marxa del seu pare a la nena li canvia la visió de la vida, i passa d'esperar-lo a mitificar-lo i finalment mesclar-lo amb les llegendes que s'expliquen als turistes que visiten el seu poble.A la catalana Filmin arriben dues sèries i quatre noves pel·lícules. Destaca la celebrada òpera prima d'Àlex Montoya 'Lucas', guanyadora de la Biznaga de Plata al darrer Festival de Màlaga (secció ZonaCine) i també el premi del públic, entre altres. El film parla d'en Lucas, un jove que acaba de perdre el seu pare i veu com tot comença a esfondrar-se. S'estrenarà el 12 de novembre a la plataforma.També a remarcar, el mateix dia 12, l'estrena de 'Twist', adaptació al Londres del segle XXI del clàssic de Charles Dickens 'Oliver Twist'. Destaca el paper de Michael Caine interpretant a Fagin.D'altra banda, Ruben H. Bermúdez, presenta el documental 'A todos nos gusta el plátano'. El fotògraf, autor del llibre 'Y tú, por qué eres negro' (2018), presenta ara l'evolució audiovisual d'aquell text amb que va traslladar la realitat del Black Lives Matter a l'estat espanyol. El documental també arriba a la plataforma el 12 de novembre.A la pel·lícula 'La felicidad es para siempre', seqüela del film 'Happiness is a Four-Letter Word', tornen les glamuroses amigues protagonistes quasi quatre anys més tard. La comèdia romàntica, que s'estrenarà a Netflix el 10 de novembre, és una proposta d'autodescobriment que se sobreposa a diversos desafiaments vitals. Khanyi Mbau, Renate Stuurman, Yonda Thomas i Nambitha Ben-Mazwi mostren com viuen quatre professionals negres de Johannesburg i com afronten els problemes amb els que es troben.Basada en la novel·la de Nella Larsen del 1929, la pel·lícula 'Claroscuro', d'estrena a Netflix el 10 de novembre, narra la trajectòria de dues dones negres que poden passar per blanques i trien viure en bàndols oposats al Nova York de l'època durant l'auge del renaixement de Harlem. Una tarda d'estiu les dues dones, amigues de la infantesa, es troben per casualitat i reprenen una relació que posarà de manifest les mentides que les persones s'expliquen a si mateixes i al seu entorn per protegir-se d'una realitat construïda amb molta cura.Netflix estrenarà el 10 de novembre la producció 'Animal', una sèrie sobre diversos animals increïbles des de diversos punts de vista. Mitjançant l'ús de tecnologies de rodatge molt actuals, 'Animal' s'endinsa en vuit families salvatges amb espectaculars imatge i so. En concret, explora la vida d'una mare lleona, una família de gossos salvatges, una cria de cangur i un jove pop gegant del Pacífic.Netflix estrenarà el 12 de novembre 'Alerta roja', amb Dwayne Johnson en el paper de millor criminòleg del FBI, que treballa en la detenció del criminal més buscat del món. En aquesta investigació es veu obligat a col·laborar amb el major lladre d'art del món per tal d'atrapar la lladre més buscada del planeta. Aquest film és un joc del gat i el ratolí amb tot el món com a escenari.HBOMax estrenarà el 14 de novembre a 46 països la sèrie danesa 'Kamikaze', el primer encàrrec de la plataforma i produït a Europa que es publicarà a escala mundial de manera simultània. La sèrie segueix a la ferotge Julie, de 18 anys, en un viatge de redescobriment després de perdre els seus pares i el seu germà en un accident aeri. De cop, quan es troba sola en una mansió i envoltada de cotxes cars, es veu obligada a trobar una raó per continuar vivint.Disney+ estrenarà el 12 de novembre 'Dopesick: historia de una adicción', que explica com una sola empresa va provocar la pitjor epidèmia de drogadicció de la història dels Estats Units. La sèrie transporta els espectadors fins a l'epicentre de la lluita del país contra l'addicció als opiacis des de les sales de juntes de Big Pharma fins a una castigada comunitat minera de Virginia, tot passant pels despatxos de la DEA.Disney+ estrenarà també el 12 de novembre 'Por fin solo en casa'. S'havia anunciat com un 'reboot' (reinici) de la mítica pel·lícula infantil protagonitzada per Macaulay Culkin, però finalment es tracta d'una secuela del film, on apareix un dels personatges de l'original. És, doncs la sisena entrega d'aquest clàssic del Nadal. Max Mercer és un noi entremaliat que -una vegada més- la seva família ha oblidat a casa en marxar de vacances. Ell haurà de protegir-la d'uns nous intrusos que volen recuperar una reliquia de gran valor.El mateix dia, la plataforma estrenarà 'Entrelazados'. L'Allegra somia en formar part de la companyia de teatre musical Eleven O'clock i convertir-se en la protagonita de 'Freaky Friday', l'obra que va consagrar la seva àvia anys enrere. Ara, la Cocó és una llegenda del món de l'espectacle. La vida de la seva neta es complica quan descobreix un misteriós braçalet a casa, que la transporta al 1994, l'any en que la seva mare començava en el món de la dansa i a l'ombra de la seva mare.A Movistar + s'estrena el 15 de novembre el thriller de supervivència 'Yellowjackets', un film sobre secrets segellats per un pacte, i alguns comptes pendents amb el passat, dels creadors de la popular sèrie 'Narcos'. Juliette Lewis, Christina Ricci són les dues cares més conegudes de la producció.La mateixa plataforma estrena el 12 de novembre el documental 'La sombra de Epstein: Ghislaine Maxwell'. Una sèrie d'investigació que revela la complicada i misteriosa vida de la segona i la seva relació amb el magnat condemnat per tràfic de menors.