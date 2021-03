Comença el rodatge d'Obi-Wan Kenobi' amb Ewan McGregor com a Mestre Jedi

Nova sèrie de Disney+ inspirada en l'univers d'Star Wars

Actualitzada 29/03/2021 a les 18:46

'Obi-Wan Kenobi', la nova sèrie de Disney+ protagonitzada per Ewan McGregor com l'icònic Mestre Jedi, començarà a rodar-se a l'abril, ha anunciat avui Disney+ que l'estrenarà en la seva plataforma.La història arrenca deu anys després dels esdeveniments d''Star Wars: Episodi III: La venjança dels Sith', en la qual Kenobi va patir la seva major derrota, la caiguda i la corrupció del seu millor amic i aprenent Jedi, Anakin Skywalker, que es va convertir en el malvat Lord Sith Darth Vader.La sèrie la dirigirà Deborah Chow, qui ja va estar al capdavant de dos episodis de la primera temporada de 'The Mandalorian', i al costat de McGregor, Hayden Christensen repetirà en el paper d'Anakin Skywalker/Darth Vader que ja va fer en els episodis II i III de la segona trilogia de George Lucas.Els nous noms del repartiment anunciats ara són Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell i Benny Safdie.La d'Obi-Wan Kenobi és la més esperada de les sèries que prepara Disney+ inspirades en l'univers galàctic de George Lucas.Després de l'èxit de 'Mandalorian' la franquícia va anunciar que prepara una altra ficció anomenada 'The Book of Baba Fett', que s'estrenarà al desembre de 2021 amb Temuera Morrison com a protagonista, qui ja va aparèixer en la cinta de 2002 'Attack of the Clons'.I altres dos més: 'Ahsoka', que protagonitzarà Rosario Dawson, i 'Rangers Of The New Republic', del qual a penes han transcendit detalls, tret que comptarà amb la supervisió dels cineastes Jon Favreau i Dave Filoni.