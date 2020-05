Una trobada entre Pilar Romera i Martí Gironell i la programació del D'A, propostes culturals d'avui

L'Auditori

Entre els grans directors de la programació del D'A Film Festival Barcelona 2020, hi ha l'estrena espanyola de 'Roubaix, une lumière' de Arnaud Desplechin, César al millor actor per al seu protagonista, Roschdy Zem. Un altre dels grans noms del cinema contemporani és Werner Herzog i el seu documental 'Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin', un homenatge al seu amic Chatwin, escriptor i aventurer que va morir de sida el 1989. El director de culte japonès Kiyoshi Kurosawa estrenarà 'To the Ends of the Earth' i el director xinès Lou Ye presenta 'Saturday Fiction', protagonitzada per la gran Gong Li i premi a la millor direcció a Gijón 2019.També es podran veure al D’A 2020 alguns dels curts destacats de l'any com 'Leyenda Dorada' dels directors de culte Chema García Ibarra i Ión de Sosa; 'Panteres' de la directora Èrika Sánchez i 'Carne' de Camila Kater, entre d'altres.Gracia Querejeta conversarà aquest dilluns, en el marc de la iniciativa de l'Acadèmia de Cine #NuestroCineNosUne, amb els espectadors sobre 'Felices 140', la pel·lícula que va escriure amb Santos Mercero i en la que va repetir amb la protagonista de '15 años y un día' i 'Siete mesas de billar francés': Maribel Verdú, que encapçala el repartiment d'aquesta comèdia dramàtica amb Antonio de la Torre, Eduard Fernández, Nora Navas i Marian Alvárez, entre altres.L'Auditori retransmet cada vespre un concert a Facebook de les principals sales d’Europa. Un conjunt d’auditoris europeus que formen part d’ECHO, l’organització de prestigioses sales de concert europees, han impulsat el projecte 'Music of the day from Europe’s Concert Halls', que ofereix per primera vegada i de forma simultània i sincronitzada un concert diari a través de la xarxa social Facebook. Aquest dilluns és el torn de 'Contertenor Gala. Obres de Handel i Vivaldi' a la Kölner Philharmonie dirigida per Gottfried von der Goltz.També es pot veure al web de L'Auditori el concert de la Banda Municipal de Barcelona i de l’ESMUC, que van interpretar conjuntament un programa, en què destaca la coneguda obra de Leonard Bernstein, 'West Side Story'. El concert es va realitzar el 23 de març de 2014.Segueixen les propostes en el marc de Barcelona Districte Cultural. El violinista Asier Suberbiola, dels Aupa Quartet, interpretarà aquest dilluns a les dotze del migdia un tema conegut de la música pop del últims anys, que els seguidors de la iniciativa hauran de descobrir. A la mateixa hora es podran veure cinc càpsules de diferents durades per aprendre a fer malabars.Pel que fa les Biblioteques de Barcelona, a través de la plataforma eBiblioCat els usuaris poden accedir al servei de préstec de llibres electrònics, de revistes, de pel·lícules, descàrrega d’audiollibres i accés a documentals, música enciclopèdies i cursos d’idiomes. Aquesta plataforma disposa de més 100.000 títols en diferents formats i temàtiques, disponibles en català, castellà i altres idiomes. Entre d'altres activitats, a través del bloc de recomanacions Bibarnabloc.cat els usuaris poden gaudir de recomanacions diàries de continguts en formats digitals.Destinades a un públic més ampli hi ha una sèrie d’activitats de divulgació general que es fan a través de Zoom, del canal YouTube de Biblioteques de Barcelona o Instagram Live. Aquestes propostes són sobre temes que, en aquests moments de recolliment, poden ser d’interès a molta gent: alimentació sana, com endreçar els espais de la casa o pel·lícules sobre confinament. També al públic en general s’han destinat els tres clubs de lectura virtual, dels quals ja no en queden places lliures, a través de la plataforma Tellfy. Tenen tres temàtiques diferents: literatura catalana, novel·la negra i llengua italiana i el préstec es farà a través del servei d’eBiblio.La Vila Casas a Casa va publicar noves «càpsules de confinament», en les quals donen veu als seus artistes per saber com estan vivint la pandèmia. Ja es poden veure i llegir les de Gino Rubert, des de Sant Martí d'Empúries; Ramon Enrich, des d'Igualada; Jose Bonell, des de Vilanova i la Geltrú, i Carmen Anzano, des de Sant Cugat. S'entrevista també als artistes Ramon Herreros i Martín Carral.