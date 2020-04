L'inici del D'A Film Festival, plat fort de les propostes culturals online de dijous

Temporada Alta

Sol i Picó i Cristina Morales

Dia Internacional del Jazz

Fernando Aramburu

Filmoteca

La casa del terror

El D'A comença amb el film que estava programat per inaugurar el festival, l'última obra de Christophe Honoré, 'Habitación 212', protagonitzada per Chiara Mastroianni, que va guanyar el premi a la millor actriu de la secció Un Certain Regard a Canes 2019, Vincent Lacoste i Benjamin Biolay. El festival serà clausurat per 'A Stormy Night' del director català establert a Nova York David Moragas. En total, seran deu dies de certamen fins al 10 de maig.Entre els grans directors de la programació del D’A 2020, hi ha l'estrena espanyola de 'Roubaix, une lumière' de Arnaud Desplechin, César al millor actor per al seu protagonista, Roschdy Zem. Un altre dels grans noms del cinema contemporani és Werner Herzog i el seu documental 'Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin', un homenatge al seu amic Chatwin, escriptor i aventurer que va morir de sida el 1989. El director de culte japonès Kiyoshi Kurosawa estrenarà 'To the Ends of the Earth' i el director xinès Lou Ye presenta 'Saturday Fiction', protagonitzada per la gran Gong Li i premi a la millor direcció a Gijón 2019.També es podran veure al D’A 2020 alguns dels curts destacats de l'any com 'Leyenda Dorada' dels directors de culte Chema García Ibarra i Ión de Sosa; 'Panteres' de la directora Èrika Sánchez i 'Carne' de Camila Kater, entre d'altres.La sala de teatre argentina TIMBRe4, juntament amb Temporada Alta, ofereix una edició especial del festival a Buenos Aires, que es podrà seguir online des d'aquest dijous al 4 de maig: 'TABA a casa'. La iniciativa té per objectiu oferir continguts fora de les dates del festival i mantenir el vincle amb el públic a través dels seus canals digitals. El públic podrà veure enregistraments d'obres que han passat anteriorment per la versió argentina del festival, així com també peces audiovisuals, un nou torneig de dramatúrgia transatlàntic amb votacions en directe i seguir diverses xerrades amb artistes i gestors culturals. Entre els muntatges, destaquen 'Tierra baja' amb Lluís Homar, el monòleg de Sergi López 'Non Solum' i 'Insomni' de Xavier Bobés.Altres dels muntatges que es podran recuperar són l’espectacle de titelles 'Vida', de Javier Aranda; 'Cuento de invierno', el text de William Shakespeare dirigit per Declan Donnellan amb la companyia anglesa Cheek by Jowl, que es va poder veure a Catalunya en una sola funció l'any 2017 i que inclou subtítols en castellà; 'Lo único que necesita una gran actriz es una gran obra y las ganas de triunfar', de la companyia mexicana Vaca 35 i amb direcció de Damián Cervantes; i l’obra de teatre documental 'Amanecerá con escombros sobre el suelo', de Pilar Ronderos i Ítalo Gallardo. Tots els visionats estaran disponibles fins al diumenge 10 de maig al canal de Youtube de TIMBRe4 i s’emeten en obert, però es demana al públic que faci una aportació econòmica voluntària, que es repartirà entre les companyies i l’organització.Coincidint amb la setmana del Dia Internacional de la Dansa 2020, el TNC a Casa ha organitzat aquest dijous una trobada entre la ballarina i coreògrafa Sol Picó i Cristina Morales, Premi Nacional de Narrativa 2019 amb 'Lectura fácil' i autora d'aguns dels textos de 'Malditas plumas'. Sol Picó i Cristina Morales parlaran de Malditas plumas, l'última creació de Sol Picó i un dels espectacles de dansa que s'havia d'estrenar el passat 27 de març a la Sala Tallers del TNC però que per causa de la situació d’alerta sanitària, es va haver de cancel·lar. 'Malditas plumas' és una producció del Teatre Nacional de Catalunya, de Dansa. Quinzena metropolitana i de Sol Picó Companyia de Dansa, la qual el TNC té la voluntat de reprogramar durant la temporada 2020-2021.Des de 2011, cada 30 d’abril se celebra el Dia Internacional del Jazz, una iniciativa impulsada per la UNESCO i el pianista Herbie Hancock, amb la finalitat de difondre els valors de pau, llibertat i igualtat, inherents a aquesta forma d’expressió artística. Jazz Terrassa participa enguany en la celebració virtual que se celebra a nivell mundial amb l’emissió de 4 concerts íntegres a través del canal de Youtube de la Nova Jazz Cava. Es tracta dels concerts celebrats en les edicions de 2017, 2018 i 2019 del Festival de Jazz Terrassa i que van ser enregistrats en directe per la XAL, qui col·labora en la seva possible reemissió.Concretament es podrà gaudir novament dels directes: Laura Simó 'Afterglow' del 15 de març de 2017 del 36 festival; Gabriel Amargant Trio 'Aire' del 7 de març de 2018 i Pau Bombardó Reunion Premi Jazzterrasman 2018 ambdós de la 37a edició i, finalment, Marina Tuset del 6 de març de 2019 de la 38a. Els concerts es van celebrar tots ells a la Nova Jazz Cava i estaran a disposició a través de Youtube des del 30 d’abril i fins el 31 de maig vinent.El Mercat de les Flors segueix amb les propostes de menús coreogràfics online per a que el públic pugui gaudir de la dansa amb vídeos d'espectacles complets d’algunes de les peces que han passat pel Mercat, moltes d'aquestes coproduccions del centre. Fins dissabte es pot veure al menú 1 'Three Times Rebel' de Marina Mascarell i 'Retrat' Lanònima Imperial i en el menú familiar 'FlexelF', d'Àngels Margarit i la companyia Mudances.L'autor de 'Patria', Fernando Aramburu, mantindrà una trobada online amb el seu editor, Juan Cerezo, per parlar de cultura i literatura a través de l'Instagram de Tusquets i de Planeta de Libros.El Grup 62 ha anunciat una trobada a les set de la tarda entre Montse Barderi i Sebastià Benassar que parlaran de l'ofici d'escriure a través dels seus comptes d'Instagram.Aquest dijous se celebra la segona sessió del cicle #aTRESCbandes dedicat a 'Els festivals d'estiu... el dia després'. Pepe Zapata entrevistarà a Jordi Herreruela, del Festival Cruïlla; Francesc Casadesús, del Grec, i Alberto Guijarro, del Primavera Sound. La trobada serà a dos quarts de set a l'Instagram Live del TRESC.Foto Colectania ha organitzat una trobada amb el fotògraf Juan Manuel Castro Prieto a les set de la tarda a través del seu Instagram. A la conversa també hi participarà Pepe Font de Mora, director de la Fundació Privada Foto Colectania.Continua el cicle que la Filmoteca dedica al realitzador barceloní Pere Portabella, que es pot veure en obert a través de YouTube en el marc de les mesures de restricció a què obliga la pandèmia del coronavirus. La retrospectiva posa a disposició de tothom la filmografia del cineasta, preservada al Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca de Catalunya. Els films d'aquest heterodox artista fugen de la narrativa cinematogràfica habitual i es barregen amb altres disciplines artístiques com la música, la pintura o la poesia.Va obrir la programació el primer llargmetratge de Portabella, ‘Nocturn 29’, que també servirà d’homenatge a la seva protagonista, Lucía Bosé, que va morir el 23 de març passat. Aquesta setmana va ser el torn de 'Compteu amb els dits' i 'Vampir – Cuadecuc'. El dilluns 4 de maig es programarà 'Umbracle', i la setmana vinent es farà el Programa Joan Miró, amb l'exhibició de 'Miró, l'altre', 'Aidez l'Espagne', 'Premios Nacionales', 'Miró Tapís' i 'Miró Forja'. El dilluns 18 de maig es programarà 'El sopar', i la setmana posterior 'Informe general sobre unas cuestiones de interés para una proyección pública'. La setmana de l'1 de juny serà per al Programa Carles Santos amb 'Play Back', 'Acció Santos', 'La tempesta' i 'Visca el piano'. La següent serà per a 'Pont de Varsòvia', l'altra per a 'El silenci abans de Bach' i la posterior per a 'Premios Nacionales', 'Art a Catalunya' i 'Mudanza'.La plataforma de cinema Planet Horror inaugura aquest dijous La casa del terror, converses en directe entre el director del Festival de cinema de Sitges Ángel Sala amb cineastes del gènere a través d'Instagram. El director Álex de la Iglesia serà el primer convidat aquest dijous a les dotze del migdia i el seguirà Paco Plaza aquest divendres a la mateixa hora.